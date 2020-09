Mehrere zum Teil schwer Verletzte bei Unfällen auf A38

Bei zwei aufeinander folgenden Unfällen sind auf der Autobahn A38 zwischen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt Richtung Göttingen fünf Menschen verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei am Montag mitteilte, hatte ein weißer Kastenwagen am Sonntagnachmittag offensichtlich zu knapp vor ein Auto in dessen Spur gewechselt, das ausweichen wollte und dabei auf der Etzelsbachtalbrücke an die Leitplanke geriet, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die beiden 44 und 45 Jahre alten Frauen aus dem Wagen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus nach Heiligenstadt gebracht. Der Kastenwagen war weiter gefahren.

Durch den Unfall hatte sich ein Stau gebildet, den ein Autofahrer zu spät bemerkte. Er fuhr in das Stauende, die drei Insassen wurde verletzt. Auch aus den zwei Wagen vor ihm, die er aufeinander geschoben hatte, wurde einer der Fahrer verletzt in Krankenhaus gebracht.

Bereits am Sonntagvormittag verlor ein Autofahrer auf der A 38 bei Leinefelde-Worbis aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte erst mit der rechten Schutzplanke, dann mit der Mittelschutzplanke und zuletzt wieder mit der rechten Schutzplanke. Sein Auto blieb dann auf dem rechten Fahrstreifen quer stehen. Der Fahrer hatte den Unfall unverletzt überstanden. Gegen ihn wurde laut Autobahnpolizei eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.