Mehrwertsteuer in der Eichsfelder Gastronomie

Eichsfeld. Eichsfelder Wirte fordern Entfristung der Regelung. Existenzielle Entscheidung für Restaurants, Wirtshäuser und Cafés steht an.

Zum Wirtestammtisch, bei dem stets aktuelle Themen besprochen werden, trafen sich jetzt wieder Eichsfelder Gastronomen. Gastgeberin war diesmal Astrid Rosenthal in ihrem Café Barock in Heiligenstadt. Das Ambiente begeisterte die Gäste, doch das Hauptthema war eines, das die Wirte umtreibt: die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Speisen in der Gastronomie.

Einmal mehr steht aktuell das Thema Mehrwertsteuer im Gastgewerbe auf der Agenda. In den nächsten Wochen werden der Bundestag und Bundesrat eine für die Restaurants, Wirtshäuser und Café existenzielle Entscheidung zu treffen haben, sagt Ina Göbel, die dem Eichsfelder Hotel- und Gaststättenverband vorsteht. Es gehe um die Beibehaltung von sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen. Die aktuelle Regelung gelte derzeit befristet bis zum 31. Dezember dieses Jahres. „Jetzt kommt es darauf an, unsere guten Argumente den politischen Entscheidungsträgern erneut erfolgreich zu vermitteln. Die wiederholten Bekenntnisse von Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesfinanzminister Christian Lindner, zuletzt im März 2023, geben Zuversicht, aber keine benötigte Klarheit“, so Göbel.