Menteroda: Unbelehrbarkeit und die Folgen

Nordthüringen Was mit einem Familienstreit anfängt, weitet sich zu einen Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinflusses für einen Mann aus Ebeleben aus.

Eigentlich wurde die Polizei am Wochenende nur zu einem Familienstreit nach Menteroda unweit der Kreisgrenze gerufen. Doch nun ermittelt die Polizei wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Doch der Reihe nach: Drei Polizisten wurden wegen eines Familienstreits in Menteroda gerufen. Der vor Ort angetroffene 33-jährige Mann aus Ebeleben war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Frage, wie er nach Menteroda gelangen konnte, beantwortete er nicht. Sein Fahrzeug wurde indes in der Nähe festgestellt, teilt die Polizei mit.

Da auf Grund des Verhaltens des 33-Jährigen die Vermutung nahe lag, dass dieser nach dem polizeilichen Einsatz mit seinem Fahrzeug fahren würde, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Wenig später erschienen jedoch Bekannte des Mannes und gaben vor, ihn mit seinem Auto nach Hause fahren zu wollen.

Jedoch nahm der Ebelebener, wie zu vermuten war, den Schlüssel bei nächster Gelegenheit wieder an sich und fuhr eigenständig nach Hause. Dort, so die Polizei, geriet er in eine Verkehrskontrolle. Hierbei wurde nicht nur festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis hatte, sondern zusätzlich unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen sein dürfte. Ein entsprechender Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.