Narren und Karnevalsfreunde sind zu einem besonderen Gottesdienst am Donnerstag in der St. Bonifatius-Kirche nach Leinefelde eingeladen.

Messe für Karnevalisten

„Einmal im Jahr den Narren spielen. Einmal im Jahr der sein, der ich eigentlich wirklich sein möchte. Einmal im Jahr kein Blatt vor den Mund nehmen, und keiner nimmt es mir übel. Gerade das scheint in der gegenwärtigen Zeit ein risikoreiche Unterfangen zu sein, wird doch jedes Wort, jede Äußerung, jede noch so gut gemeinte Meinung auf die kritische Goldwaage gelegt und nicht nur medial lautstark verrissen“, meint Pfarrer Markus Könen. „Einmal im Jahr ausgelassen den Karneval feiern, denn wir haben es bitter nötig, auch mal wieder über uns selbst zu lachen.“ Unter dem Leitgedanken, dass Christen das Narren-Dasein ins Stammbuch geschrieben ist, sind nicht nur alle Karnevalsvereine und -gemeinschaften, sondern alle Interessierten, eingeladen zur 11. Karnevalistenmesse am Donnerstag, 9. Januar, um 19 Uhr in St. Bonifatius in Leinefelde.