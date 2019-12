Michael Jahn entscheidet das Hallenfußballspektakel in Leinefelde

Der Renault-Cup bleibt weiter ein fußballerischer Höhepunkt nach den besinnlichen und ruhigen Weihnachtstagen in familiärer Runde. Wieder füllten über 600 Fußballfreunde, unter denen man einstige regionale Fußballgrößen wie unter anderem Klaus Meyer, Jürgen Bierwirth und Harald Otto sah, die Leinefelder Lunaparkhalle bis auf den letzten Platz, um dem über vierstündigen Hallenspektakel beizuwohnen und abseits vom Geschehen der acht Teams auf dem Parkett noch mehr oder weniger intensive Gespräche über die Sportart Nummer eins oder andere Themen zu führen.

Erneut triumphierte das Landesklassenteam des SC Leinefelde, gewann zum wiederholten Mal bei der 25. Auflage den von Tobias Orlob als Inhaber des gleichnamigen Autohauses gestifteten Pokal und wiederholte den Vorjahressieg mit 2:1 gegen Einheit Worbis. Diesmal bezwangen die Schützlinge von Trainer Steven Geller durch einen Treffer von Michael Jahn den starken Kreisligisten SG Gernrode/Niederorschel mit 1:0. Kuriosität am Rande: Vater Thomas Jahn ist Trainer der unterlegenen Mannschaft, der auch sein zweiter Filius Jeremias angehört. „Man ist etwas enttäuscht, wenn man im Finale unterliegt, meine Mannschaft hat aber Großes geleistet“, sagte der Gernröder Coach nach der Siegerehrung. Dritter wurde nach Neunmeterschießen – ausgespielt wird das kleine Endspiel nicht – der Kreisoberligist Einheit Worbis durch ein 4:3 über den Klassenkameraden Blau-Weiß Brehme.

Im Halbfinale besiegte der spätere Turniersieger, der in allen fünf Partien ohne Punktverlust blieb, durch Tore des Ex-Brehmers Benjamin Rybicki und Michael Jahn hoch verdient mit 2:0, wobei der vorzügliche Worbiser Schlussmann Stefan Kaufhold eine höhere Niederlage mit prachtvollen Paraden verhinderte. Durch einen Treffer von Routinier Michael Weidner bezwang die SG Gernrode/Niederorschel im zweiten Semifinale die blau-weißen Brehmer von Coach Michael Wegener mit 1:0. Dabei verhinderte der reaktionsschnelle Markus Baldßun im Kasten des Jahn-Teams mehrmals den möglichen Ausgleich, hatte aber Glück, als Brehmes blonder Torjäger Sebastian Klippstein – war mit vier Treffern erfolgreichster Schütze des Abends – nur die Latte traf. Der 32-jährige Weidner, der seit über 15 Jahren das Trikot des SC Niederorschel und der Spielgemeinschaft trägt, freute sich am Schluss riesig über die Auszeichnung zum besten Spieler des Abends.

Etwas enttäuschend verlief die Jubiläums-Veranstaltung für den zweiten Landesklässler. Die Grün-Weißen aus Siemerode um ihren Spielertrainer Karsten Wellmann schafften in der Vorrundengruppe B nur ein mageres 2:2 gegen den Kreisoberligisten SG Birkungen 07 und schieden mit zwei Niederlagen gegen Einheit Worbis (1:2) und die SG Gernrode/Niederorschel (2:4) als Tabellenletzter vorzeitig aus. Spannend ging es in der anderen Vorrundengruppe zu, wo bei jeweils drei Punkten mit einem Erfolg die bessere Tordifferenz den Brehmern den Einzug in die Vorschlussrunde vor dem Kreisligisten SG Wingerode/Reinholterode und dem SV Grün-Weiß Deuna als Tabellenführer der Kreisoberliga bescherte.

Viel Beifall von den voll besetzten Rängen erhielt auch Gregor Kesting als ehemaliger langjähriger Spielmacher und Goalgetter des SV Gernrode. Er gewann das Neunmeterschießen, bei dem fünf Zuschauer ausgelost wurden und gegen den 53-jährigen Sponsor Tobias Orlob als ehemaligen Torwart der zweiten Mannschaft des SC Leinefelde antraten, und erhielt als Belohnung einen Einkaufsgutschein von 75 Euro. Übrigens bekamen auch die drei erstplatzierten Teams für ihren sportlichen Erfolg dreistellige Geldbeträge zur Aufbesserung ihrer Mannschaftskasse bei der abschließenden Siegerehrung. Bei dieser zeichneten die Ausrichter von der „ehemaligen Zweiten des SC Leinefelde“ um René Dressler den Neuzugang Maximilian Geißler vom Turniersieger SC Leinefelde als besten Torwart aus. Er wurde nach der Siegerehrung mit seinen Mannschaftskameraden enthusiastisch von einer lautstarken Fangruppe mit einem nimmermüden Trommler gefeiert, tanzten zu dem berühmten „Humba, humba“ auf dem Spielfeld. „Ich habe den Erfolg erhofft, es freut mich vor allem für die Mannschaft“, bemerkte Leinefeldes Coach Steven Geller, der seit einem halben Jahr in der Leinestadt im Amt ist.

Großes Lob gebührt wieder der ehemaligen zweiten Mannschaft vom SC Leinefelde, die 1995 unter Bernd Kreisel die Idee zu dem Hallenturnier hatte und im Autohaus Orlob einen geeigneten Partner fand. „Wir machen es gern, und das Turnier mit den acht Teams aus der Umgebung sorgt auch für große Emotionen“, erklärte Mitorganisator und Hallensprecher Maik Krapalies und erwähnte auch seine ehemaligen Teamkameraden beim Verkauf und in anderen Aufgaben. Sie werden sicherlich wieder alles dafür tun, dass es nach den Weihnachtstagen auch Ende 2020 wieder ein fußballerisches Spektakel unter dem Dach der Lunaparkhalle gibt.