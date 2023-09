Milchtankstelle im Eichsfeld aufgebrochen

Breitenworbis. Unerwünschte Kundschaft hatte eine Milchtankstelle in Breitenworbis. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen bittet die Bevölkerung im Fall eines Diebstahls um Hilfe. Am 23. April wurde gegen 7.30 Uhr in der Schäfergasse in Breitenworbis ein Automat der Milchtankstelle aufgebrochen. Mit Hilfe von Überwachungskameras gelang es den Eigentümern, die zwei Diebe zu filmen.

Daraufhin begaben sich die Inhaber an den Ort des Geschehens und trafen dort auf die Täter. Diese warfen mit Gegenständen in Richtung der Zeugen und verletzten dabei einen von ihnen leicht, heißt es seitens der Polizei. Die beiden handelnden Täter flüchteten daraufhin zu einem Mercedes-Benz, C-Klasse. Dort wartete ein Komplize und fuhr mit beiden Tätern in unbekannte Richtung davon.

Wer erkennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu diesen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen