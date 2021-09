Millionen-Investitionen in Landgemeinde Am Ohmberg

Bischofferode. Kommune realisiert Großprojekte mit Zweckverband in Bischofferode und Neustadt

Eine große Baumaßnahme hat die Landgemeinde Am Ohmberg jetzt zusammen mit Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ) Eichsfelder Kessel in der Bischofferöder Thomas-Müntzer-Siedlung abgeschlossen. Laut Bürgermeister Heiko Steinecke (CDU) wurden rund eine Million Euro investiert, von denen die Kommune 500.000 Euro, davon 250.000 Euro Fördermittel, beisteuerte. Weitere 500.000 Euro hatte der Verband in die Hand genommen.

Unter anderem wurden 15 Hausanschlüsse für Schmutz und Regenwasser sowie eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Um Geld zu sparen und trotzdem ein gutes Ergebnis zu erreichen, war es bei dem Vorhaben allerdings notwendig, dass Anwohner und WAZ Kompromisse eingehen. „Und das gelang am Ende gut“, freut sich Heiko Steinecke.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pflasterstraße soll dörflichen Charakter unterstreichen

Die Gemeinde selbst kümmerte sich zum Beispiel um eine neue Straßenbeleuchtung, ließ schon einmal Leerrohre für den künftigen Breitbandausbau in den Boden bringen, pflanzte Bäume, richtete eine Sitzecke ein, gestaltete den Containerstandplatz und pflasterte den größeren Teil der Straße, um den dörflichen Charakter zu unterstreichen.

„Schließlich sollen sich die Leute wohlfühlen. Zudem ist es unser Bestreben, alle Ortschaften bei Projekten zu berücksichtigen. Und das hier war die schlechteste Straße in der Landgemeinde. Jedoch muss bei einer Gemeinschaftsaufgabe auch alles zusammenpassen. Das hier haben wir gut hinbekommen“, sagt der Bürgermeister. Staatssekretär Torsten Weil (Linke) fand das auch, ebenso, dass die Förderung gut angelegt ist.

Und es gibt weitere Großprojekte. In Neustadt soll mit dem WAZ eine weitere Million Euro in die Feldstraße und den Knickberg investiert werden, derweil in Wallrode mit Förderung die Bushaltestelle barrierefrei gestaltet wird.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.