Millionenbetrag für Orte im Eichsfeld

Eichsfeld. Ausschüttung aus der Notfallrücklage des Landes für Landkreis und Gemeinden

Der Landkreis Eichsfeld erhält aus dem Thüringer Landesausgleichsstock 802.000 Euro sowie die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet weitere 727.400 Euro wegen nicht benötigter Bedarfszuweisungen. Das teilt der Eichsfelder Landtagsabgeordnete Thadäus König (CDU) mit.

Von den insgesamt rund 1,5 Millionen Euro für den Landkreis Eichsfeld und seine Gemeinden entfallen so zum Beispiel auf Dingelstädt 44.000 Euro, auf Heilbad Heiligenstadt 10.800 Euro und auf Leinefelde-Worbis 146.300 Euro. Die Landgemeinde Sonnenstein erhält 46.800 Euro, Effelder 13.400 Euro, Hohes Kreuz 12.100 Euro, Niederorschel 44.800 Euro und Teistungen 13.700 Euro, um nur einige zu nennen.

„Insbesondere für Teistungen und Worbis als staatlich anerkannte Erholungsorte habe ich noch die gute Nachricht, dass der von unserer Fraktion initiierte Plenarantrag zur Tourismusförderung im Landtag eine Mehrheit gefunden hat,“ so der Abgeordnete. Darin werde die Landesregierung beauftragt, die staatlich anerkannten Erholungsorte zu fördern, um Investitionen in touristische Infrastruktur auf kommunaler Ebene zu sichern. So erhielt Teistungen allein 2020 82.600 Euro und Leinefelde-Worbis 275.500 Euro. Beide Gemeinden könnten künftig auf dauerhafte Förderung hoffen.