Minions und ein Nachname in Heiligenstädter Konzertmuschel

Heiligenstadt. Das Jugendparlament Heiligenstadt lädt zum traditionellen Sommerkino in den Kurpark ein. Kinder und Erwachsene kommen auf ihre Kosten.

Ein fester Termin im Kalender ist inzwischen das Sommerkino des Jugendparlamentes im Heiligenstädter Kurpark. Auch in diesem Jahr wird zum Filmspaß unter freiem Himmel eingeladen.

Am Freitag, 30. Juni, wird in der Konzertmuschel die Leinwand aufgestellt. „Für Essen, Trinken und eine hochwertige LED-Wand ist gesorgt“, Marvin König von der Stadtverwaltung Heiligenstadt, die das Sommerkino gern unterstützt. Ab 17 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit kleinen gelben frechen Burschen. „Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss“ ist für Kinder ein riesiger Spaß, auch Erwachsene können herzhaft lachen. Um 20 Uhr läuft dann der Streifen „Der Nachname“. Einlass zu den Filmen ist jeweils 1 Stunde vorab möglich. Tickets gibt’s an der Abendkasse, sie kosten bis 15 Jahre zwei Euro, ab 16 Jahre fünf Euro.