Mit dem Bus zum Termin?

Normalerweise fahre ich ja keinen Bus. Höchstens mal im Urlaub und in der großen Stadt. Und wenn, dann ist das auch meist eine recht holprige Angelegenheit. Nicht so sehr aber im neuen E-Bus der Eichsfeldwerke, in dem ich gestern mitfahren durfte. Nun liegt das zum einen an den guten Straßen in der Stadt, zum anderen aber eben auch an dem Fahrgefühl, denn so ein Elektroantrieb beschleunigt ganz sacht und gleichmäßig. Schon eine tolle Sache also.

Und noch viel verlockender wird so eine Busreise durch die Stadt gerade jetzt – angesichts der gesperrten Göttinger Straße und der ebenso unpassierbaren Ratsgasse.

Als Alternative für Letztere nehmen viele die Schlaggasse. Und weil mein Auto nun mal auf einem Parkplatz steht, zu dem ich am besten über diese komme, ist das immer ein regelrechter Spießrutenlauf. Da muss man sich als Fußgänger also entweder um die wartenden Autos herumschlängeln oder man wird vom nahenden Motorengeräusch regelrecht durch die enge Gasse getrieben. Angenehm ist das, vor allem mit Tasche und Kamera bepackt, nicht gerade.

Und dann eben die Göttinger Straße: Ich hätte nicht gedacht, dass die so ein Knotenpunkt in Heiligenstadt ist. Aber wenn ich vom Termin zur Redaktion fahre, muss ich manchmal riesige, zeitaufwendige Runden durch die Stadt drehen, um wieder an meinem Arbeitsplatz zu landen. Da wünschte ich mir doch manchmal, einfach den Bus nehmen zu können.