Mit dem Traktor zur Bauerndemo nach Berlin

Tausende Bauern haben sich mit ihren Traktoren auf den Weg nach Berlin gemacht. Sie demonstrieren am Dienstag im Herzen der Stadt, machen ihrem Ärger Luft und auf ihre Sorgen aufmerksam. Auch zwei Eichsfelderinnen sind dabei: Victoria Schade und Magdalena König. Die beiden 25-Jährigen sind im John Deere 6215R von Landwirt Frank Schafberg aus Tastungen unterwegs.

Magdalena König ist Landwirtin und macht nun ihren Betriebswirt, Victoria Schade arbeitet bei einem Tierarzt. „Ohne die Bauern würde auch mein Beruf in den Seilen hängen“, sagt die junge Frau, die selbst einige Pferde hat und deren Freunde aus der Landwirtschaft kommen. Beide können problemlos das große und PS-starke Gefährt steuern. Und sie wollen eines: unbedingt zur Bauerndemo. „Es geht um viel“, sagt Victoria Schade.

Mit 40 km/h über die Autobahn

Am Montag um 21 Uhr haben sich die beiden in Sangerhausen getroffen. Der Arbeitstag hat Vorrang. Dann geht es im Konvoi mit rund 60 Treckern los. An ihrem haben die jungen Frauen eine große Thüringenfahne angebracht. „In Halle waren es dann schon 350 Traktoren“, erzählt Victoria Schade. Erst wird in der Nacht Landstraße gefahren, dann Autobahn – mit 40 km/h und Polizeibegleitung. Die erste Rast ist gegen 0.30 Uhr. Endlich gibt es heißen Kaffee und belegte Brötchen. Und man kann sich einmal richtig ausstrecken, die Füße vertreten. Bevor es weitergeht, reihen sich noch einmal 150 Traktoren in den Tross ein. Am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr können die beiden Eichsfelderinnen, die abwechselnd hinter dem Lenkrad sitzen, endlich aussteigen. Sie sind in Berlin. „Und super durchgekommen, es gab keine Pannen.“ Von fünf Seiten, erzählt Viktoria Schade, seien die Bauern als Sternfahrt Richtung Siegessäule gefahren. Ihre Rundumleuchte blinkte. Das Brandenburger Tor ist in Sicht. „Die längste Schlange war 15 Kilometer, man fuhr in Dreierreihe. Das war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen“, so die junge Frau.

Viele Diskussionsthemen

Und auch andere Eindrücke und Themen wird sie mit nach Hause nehmen. In Gesprächen mit Bauern und Bäuerinnen geht es unter anderem um das Thema Mobbing in der Schule, darum, dass Kinder ausgegrenzt und gehänselt werden, weil ihre Eltern in der Landwirtschaft arbeiten. „Das ist mir nicht unbekannt“, sagt Victoria Schade und man merkt bei diesen Worten, wie sehr sie das berührt. Doch es gibt noch mehr, wogegen und wofür die jungen Frauen an diesem Tag kämpfen: „Es braucht bessere Preise für die Produkte, mehr Wertschätzung der Arbeit. Die Landwirte müssen mitreden können, es kann nicht über ihren Kopf hinweg entschieden werden. Und die Leute, sie müssen erkennen, dass es ohne Landwirtschaft eben nicht geht, dass Existenzen an Entscheidungen hängen und es heute für viele Bauern schwer ist, einen Nachfolger auf dem Hof zu finden“, meint die Berlingeröderin, die aber auch die Diskussion um Düngemittel und den Nitratgehalt im Grundwasser kennt.

Was sie an diesem Tag besonders beeindruckt, ist der Zusammenhalt der Bauern, die Solidarität. „Wir bekamen auch Beifall.“ Gesehen hat sie aber auch viele kopfschüttelnde und fluchende Kraftfahrer auf dem Weg. Es sind Stunden zwischen Resignation und Hoffnung. „Wir müssen ein Zeichen setzen, die Probleme benennen, zum Nachdenken anregen, um Vertrauen und um Einsicht werben“, sagt die Eichsfelderin, die für die Fahrt nach Berlin und die Demo ihren Weihnachtsurlaub geopfert hat.