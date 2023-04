Mit einer Spende für Suppe, Waffeln und Kaffee das neue Heiligenstädter Hospiz unterstützen

Heiligenstadt. Der Erlös der Straßensammlung des Caritasverbandes kommt dem neuen Heiligenstädter Hospiz zugute. In der Begegnungsstätte des Verbandes wird zu einer Mittagspause eingeladen, um die Sammlung zu unterstützen.

Der Caritasverband für das Bistum Erfurt hat zur alljährlichen Straßensammlung aufgerufen, deren Erlöse dieses Jahr dem neuen Hospiz in Heiligenstadt zugute kommen sollen. Die Mitarbeiter am Standort Heiligenstadt haben sich deshalb eine besondere Aktion überlegt, um möglichst viele spendenwillige Menschen zu erreichen.

Am Mittwoch, 19. April, ab 12 Uhr haben Besucher der Begegnungsstätte in der Schlachthofstraße die Möglichkeit, sich bei Suppe, Waffeln und Kaffee über die Beratungsdienste der Caritas zu informieren. „Die Mitarbeiterinnen stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung und können bei Problemen gleich an die entsprechenden Dienste vermitteln“, erklärt Caritasmitarbeiterin Katharina Pätzold. Auch werden Informationen zum aktuellen Angebot in der Begegnungsstätte gegeben.

„Vielleicht überlegen Sie, an diesem Tag ihre Mittagspause bei uns zu verbringen? So haben Sie eine warme Mahlzeit und tun nebenbei noch etwas Gutes für die Caritasarbeit vor Ort“, lädt Standortleiterin Susann Schröter ein. Denn alle Spenden für Suppe und Waffeln werden direkt an die diesjährige Caritas-Straßensammlung weitergeleitet.