Mit Festzug durch Kallmerode zum neuen Domizil

Mit bunten Laternen und begleitet von Martinsliedern zogen die Mädchen und Jungen des Kallmeröder Kindergartens mit ihren Erzieherinnen sowie Pfarrer Gregor Arndt von ihrem bisherigen Domizil, dem Josefshaus in der Kirchgasse, zum neuen Übergangskindergarten im Obergeschoss des Gemeindesaals.

Mit dabei hatten sie die Figur des heiligen Josef, die bisher den Eingang des Kindergartens zierte und nun im neuen „Saalkindergarten“ ihren Platz fand. Mit einem überdimensionalen Schlüssel durfte Hans Stadermann als jüngstes Kindergartenkind die Tür zum neuen Domizil symbolisch aufschließen.

Nach dem Singen des Josefsliedes sprach Pfarrer Arndt ein Segensgebet für die neuen Räumlichkeiten, in denen sich die Kinder bereits gut eingerichtet haben. Mit dem Umzug ist jetzt ein weiterer Schritt hin zum Kindergartenneubau getan. Weil der an der gleichen Stelle errichtet werden soll wie das bisherige Haus musste eine Lösung für die Übergangszeit gefunden werden. Besonders die Eltern sind glücklich, dass diese Lösung im Ort selbst verwirklicht werden kann, so packten sie beim großen Umzug auch eifrig mit zu. Zahlreiche Schränke, Regale, Tische und Stühle mussten aus der Kirchgasse in den Saal transportiert werden.

Dankbar sind Eltern und Erzieher vor allem der Gemeinde, die den Übergangskindergarten ermöglicht hat. „Es ist nicht selbstverständlich, dass uns die Räumlichkeiten für die Zeit des Neubaus zur Verfügung gestellt werden“, weiß Leiterin Elisabeth Hunold.

Bis zum Beginn der Abrissarbeiten am alten Gebäude werden die Kinder das Gelände noch öfter besuchen und den Spielplatz weiter nutzen. „Auch hier sind wir dankbar, dass uns diese Möglichkeit noch offen steht. Zwar sind die Wege zum Spielplatz jetzt etwas länger, aber wir können so weiter das tolle Gelände am Waldrand nutzen und viel Zeit draußen verbringen“, freut sich Elisabeth Hunold.

Jetzt hoffen alle, dass die nächsten Schritte hin zum Neubau getan werden. Die Planungen sind in vollem Gange und die Bauanträge gestellt. Die Hoffnungen ruhen auf einer schnellen Lösung für die Finanzierung, damit der Abriss bald starten kann.