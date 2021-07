Mit Ford Mustang auf B80 gegen Verkehrsschild gefahren

Arenshausen. Ein Autofahrer fuhr zwischen Hohengandern und Arenshausen seinen Ford Mustang gegen ein Schild. Außerdem verletzte sich ein Motorradfahrer im Eichsfeld.

Am Donnerstagabend fuhr ein Mann mit seinem Ford Mustang auf der B80 zwischen Hohengandern und Arenshausen. In einer Kurve geriet er ins Schleudern und rammte in der Folge ein Verkehrsschild.

Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Allerdings wurden sein Mustang und das Verkehrszeichen beschädigt.

Motorradfahrer verletzt sich

Die nasse Straße wurde am Donnerstag einem Motorradfahrer in Bodenrode zum Verhängnis. Der 16-Jährige fuhr gegen 17.25 Uhr zwischen Bodenrode und Wingerode. Hier kam er ins Rutschen und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der Jugendliche stürzte und musste medizinisch versorgt werden. Sein Motorrad, eine KTM, war nicht mehr fahrbereit.

