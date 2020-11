Jens Hoppe ist Karnevalist durch und durch. Als Kunstfigur Hildegard in Faltenrock, Blümchenbluse und mit schwarzer Lockenperücke hatte er noch in diesem Jahr die Bühnen des Eichsfeldes, ja sogar den Kaisersaal in Erfurt zur Prunksitzung der Gemeinschaft Erfurter Karneval, unsicher gemacht.

Mit Hildegard wollte er auch in der kommenden Saison durchstarten, doch nun steht der Fasching vielerorts auf der Kippe oder wurde bereits abgesagt.

Einen Grund, die Mundwinkel hängen zu lassen, ist das für Jens Hoppe aber lange noch nicht. „Traurig ist das schon, aber man kann es eben nicht ändern. Natürlich konzentriert sich das ganze Jahr darauf, aber es war ja auch irgendwie abzusehen.“ Deshalb habe der 47-Jährige auch noch kein Programm vorbereitet. „Im Notfall ziehe ich was aus der Konserve.“

Zwölf Motive von Hildegardin den komischsten Situationen

Ganz tatenlos war er aber auch nicht und hat ein Projekt umgesetzt, über das er schon eine Weile nachgedacht hatte. Es handelt sich um einen Kalender mit Bildern von Hildegard und zwar in der Natur. „So können ihre Fans die dicke Frau das ganze Jahr über angucken“, sagt Jens Hoppe.

Der Kalender mit zwölf unterschiedlichen Motiven, die Hildegard in den komischsten Situationen zeigen – immer dabei ist die schwarze Handtasche, Sekt und Eierlikör dürfen auch nicht fehlen – erscheint in limitierter Auflage. „Das ist kein Streuobst, sondern eher wie beim Pirelli-Kalender.“ Hildegard selbst wird aussuchen, wer ihn bekommen soll. Einen festen Preis gibt es nicht. Viel lieber will Jens Hoppe, also Hildegard, Spenden einsammeln.

Denn wie in den vergangenen Jahren, in denen Jens Hoppe in zahlreichen Rollen unterwegs war, und seine Gagen spendete, soll der Erlös des Kalenders an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gehen. Zu den Rollen zählten Cindy aus Marzahn, Horst Grabowski, ein Alleinunterhalter, der auf die Schnelle einspringen musste, weil der eigentliche abgesagt hatte, Udo May, der Ururenkel von Karl May, der in die Politik gehen wollte und die Partei „Thüringer Schwarzfußindianer“ gründete und schließlich Karl-Heinz, Ehemann von Hildegard, der 63-jährige Rentner, der den Hals voll hat von Ungerechtigkeit.

Hildegard eignete sich in den Augen von Jens Hoppe am meisten für den Kalender. Also zog er sich die schwarze Lockenperücke über, die Wanderschuhe und den Faltenrock sowie die geblümte Bluse an und machte sich auf den Weg durchs Eichsfeld.

Im Schlepptau hatte er auch seine Nichte Ines Richardt sowie Martin Görlach, die sich um die Fotos kümmerten. „Hildegard in the nature“ zeigt die Dame im Rapsfeld, bei der Holzernte oder im Pool. „Hildegard wird entscheiden, wer den Kalender bekommt und dann sehen wir mal, was an Spenden so zusammenkommt“, sagt Jens Hoppe.

Ein Kochbuch für Karl-Heinzmit zehn Grundrezepten

Auch sonst wird ihm faschingstechnisch nicht langweilig. Kleine Videos verteilt er in seinen Social-Media-Kanälen, um Freunde und Bekannte zum Lachen zu bringen und auch Jens Hoppes nächste Projekt steht quasi schon in den Startlöchern.

Es wird ein Kochbuch für Karl-Heinz. „Hildegard muss auf Kur und damit ihr Mann nicht verhungern muss, schreibt sie ihm zehn Grundrezepte auf.“ Auch hier darf ein Augenzwinkern natürlich nicht fehlen. Fast sollte man damit rechnen, dass in den Rezepten Eierlikör zu finden sein wird.

Das Kochbuch wird im kommenden Jahr entstehen. Bis dahin können sich einige Leute auf den Kalender freuen, der am 11. November ganz offiziell erschienen ist und allen, die ihn in der Hand halten werden, ein bisschen die Wehmut angesichts einer ins Wasser gefallenen Faschingssaison nehmen soll.