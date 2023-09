Mitarbeiter eines Heiligenstädter Rewe-Marktes erkennen Ladendieb wieder – ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen

Einen Ladendieb hat die Eichsfelder Polizei am Samstag in Gewaohrsam genommen. (Symbolbild)

Heiligenstadt. Mitarbeiter eines Rewe-Marktes in Heiligenstadt erkannten einen Ladendieb wieder. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Ein Ladendieb wurde am Samstag im Rewe-Markt in Heiligenstadt durch das Personal wiedererkannt. Zwar hatte er dieses Mal nichts gestohlen, jedoch bei einem vorherigen Ladendiebstahl einen falschen Namen angeben und ohnehin Hausverbot. Polizisten sollten nun den richtigen Namen des 22-jährigen Mannes feststellen. Da sich dieser der Maßnahme entziehen wollte, musste er festgehalten werden und leistete dabei Widerstand. Daher wurde er in Gewahrsam genommen und leistete hier erneut Widerstand. Zum Beruhigen durfte er nach richterlichem Beschluss den Samstag im Gewahrsam verbringen und erhält nun Anzeigen wegen Widerstand, Beleidigung und Hausfriedensbruch.