Mobile Staustufe für die Feuerwehr Weißenborn-Lüderode

Bereits seit Längerem bestand Bedarf an einer mobilen Staustufe, um die Feuerwehr Weißenborn-Lüderode bei Brandeinsätzen mit dem nötigen Löschwasser aus den Flüssen der Landgemeinde zu unterstützen. Möglich wurde die Anschaffung durch die Bewerbung bei der VR-Bank in Südniedersachsen. „Wir freuen uns sehr, die Feuerwehr Weißenborn-Lüderode mit 1200 Euro unterstützen zu können“, teilte Michael Steinberg, Leiter Ware Vertrieb der Bank, jetzt mit. Wehrleiter Volker Klapprott, Rebecca Zwätz, Margit Ertmer, Bürgermeisterin der Landgemeinde Am Sonnenstein, Michael Steinberg und Robert Wendrodt stellten sich für das Erinnerungsfoto nach der Übergabe der Staustufe Bieber hinter dieser auf.