Mobilfunk wird im Eichsfeld weiter ausgebaut

Heiligenstadt Telekom errichtet zwei neue Mobilfunkstandorte und erweitert an zwei Standorten mit LTE.

Eichsfeld. Die Telekom hat dafür in den vergangenen neun Monaten zwei Standorte neu gebaut und zwei mit LTE erweitert, teilt das Unternehmen mit. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis Eichsfeld. Insgesamt würde durch diese Maßnahmen mehr Bandbreite zur Verfügung stehen. Außerdem werde auch der Empfang in Gebäuden besser. In Heiligenstadt, Leinefelde-Worbis, Schimberg und Sonnenstein investierte das Telekommunikationsunternehmen.

Laut eigenen Angaben betreibt die Telekom derzeit 46 Standorte im Landkreis. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 96 Prozent. Bis 2022 sollen laut Telekom im Eichsfeld 23 neue Standorte errichtet werden. Zusätzlich sei im selben Zeitraum geplant, an vier Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G vorzunhemen.

„Wir drücken beim Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo. Wir bauen pro Jahr rund 1500 neue Standorte. Die Hälfte davon im ländlichen Raum. Außerdem erweitern wir an bestehenden Standorten fortlaufend unsere Kapazität. Im Rahmen unserer massiven Ausbauaktivitäten wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom“ “, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland.