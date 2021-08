Mobilfunkmast bei Weilrode wird gebaut

Weilrode. Das Unternehmen Telekom will das Angebot verbessern.

Die Bauarbeiten für den neuen Mobilfunkstandort in Weilrode haben begonnen. Ein etwa 51 Meter hoher Stahlgittermast wird in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen, teilt deren Sprecher Georg von Wagner mit. Ziel sei es, die Versorgung in Weilrode und Umgebung zu verbessern. Die Deutsche Funkturm baut den Mobilfunkmast im Auftrag der Telekom.

„Weilrode bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort. In erster Linie werden Kundinnen und Kunden der Telekom von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm. In der Regel geht ein Standort sechs bis zwölf Monate nach dem Baubeginn in Betrieb und kann von den Kunden der Telekom genutzt werden. Der Mast in Weilrode ist auch geeignet, um zukünftig 5G-Dienste zu senden, heißt es.