Modische Entscheidungen

„Alles neu macht der Mai.“ Und wenn auch nicht alles, so ist es doch einiges, das wir uns stets im Frühjahr gönnen. Frau liebt die Jahreszeit und vor allem die Mode. Jedes Mal sind wir gespannt wie ein Flitzebogen, was es nun in Sachen Outfit sein soll. Geblümt, gestreift, gepunktet, bunt oder einfarbig, knielang oder maxi. Es wird recherchiert, gestöbert und verglichen. Doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heute anders ist. Es fehlt die Lust. Da braucht es zum Homeoffice nicht den schicken Rock, weil die Jogginghose am Küchentisch reicht. Die Bluse muss es nicht sein, das Schlabbershirt geht. Neue Schuhe können warten, weil die Schlappen im Haus bequemer sind. Und weil die Einladung zur Hochzeit oder zum runden Geburtstag in großer Runde wieder zurückgenommen werden musste, braucht es auch erst einmal nicht das extravagante Kleid. Es wird abgewartet, denn zum einen weiß man nicht, wann und ob die Feier nachgeholt wird ,und zum anderen ändert sich die Mode schnell. Doch gerade jetzt warten viele Ladenbesitzer sehnlich auf Kundschaft. Da wäre es schon eine Überlegung wert, sich doch für das eine oder andere Teil zu entscheiden. Nicht, dass man nächstes Jahr zum großen Einkaufsbummel aufbrechen will und die kleine Boutique ist zu.