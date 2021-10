Mopedfahrer nach Unfall in Worbis mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Worbis. Bei einem Unfall am Freitag in Worbis verletzte sich ein Mopedfahrer schwer.

Am Freitagmittag gegen 12.25 Uhr befuhr ein Autofahrer in seinem VW in Worbis die Nordhäuser Straße. Auf Höhe Büschlebsmühle musste er verkehrsbedingt halten.

Das übersah laut Polizei ein dahinterfahrender Mopedfahrer und fuhr auf den VW auf. Der Mopedfahrer verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Während des Hubschraubereinsatzes musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden. Gegen 13.15 Uhr war die Straße wieder frei.