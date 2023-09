Mopedfahrerin stürzt im Eichsfeld in den Straßengraben

Kirchohmfeld. Eine Frau hat bei Kirchohmfeld die Kontrolle über ihre Simson verloren. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Mopedfahrerin verunfallte am Sonntagabend auf der Landstraße 1012 zwischen Kirchohmfeld und Worbis. Wie die Polizei am Montag in einer Pressemeldung mitteilt, verlor die Frau in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin durchfuhr sie den Straßengraben und kam dort zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde die Simson-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht.