Motocrossfahrern im Naturpark drohen Strafen

Motorcross- und Endurofahren in der Natur richtet viel Schaden an, von dem die Fahrer oft noch nicht einmal etwas wissen. Im Revier Westerwald gibt es einige Stellen, an denen die Natur stark beeinträchtigt ist. Achim Otto (rechts), Leiter des Forstamtes Heiligenstadt, und Revierförster Volker Nagel zeigen die beliebte Stelle.