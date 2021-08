Motorradfahrer bei Unfall im Eichsfeld schwer verletzt

Leinefelde. In Leinefelde ist ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Leinefelde (Eichsfeld) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 55-Jährige am Samstagmittag mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde.

Der ebenfalls 55 Jahre alte Autofahrer habe den entgegenkommenden Motorradfahrer vermutlich beim Abbiegen übersehen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht.