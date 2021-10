Motorradfahrer bei Unfall im Eichsfeld tödlich verunglückt

Breitenworbis Ein 40-Jähriger verlor bei Breitenworbis die Kontrolle über seine Maschine. Das berichtet die Polizei zum Unfall.

Nach einem Unfall am Sonntag bei Breitenworbis ist laut Polizei ein 40-jähriger Motorradfahrer gestorben.

Der Mann fuhr gegen 17 Uhr auf der Landstraße 1014 aus Richtung Haynrode in Richtung Breitenworbis. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Honda und stürzte in einen Straßengraben. Im Krankenhaus verstarb der Mann. Vermutlich war er zu schnell unterwegs. Ein Gutachter sicherte am Unfallort Spuren. Die Maschine des Mannes, an der ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand, wurde sichergestellt.

