Ein Motorradhelm wurde am Montag im Eichsfeld gestohlen. (Symbolfoto)

Motorradhelm am Skywalk im Eichsfeld geklaut

Sonnenstein. Einer 15-jähriger Mopedfahrerin wird der Ausflug zum Skywalk am Montag besonders in Erinnerung bleiben. Ihr Motorradhelm wurde gestohlen.

Das herrliche Sommerwetter und die Ferienzeit laden durchaus zu einem abendlichen Ausflug zum Skywalk am Sonnenstein ein. Das dachte sich auch eine 15-jährige Mopedfahrerin. Ihr Abend endete jedoch mit einer unangenehmen Überraschung. Gerade eine Viertelstunde ließ sie am Montag zwischen 18.15 und 18.30 Uhr das Moped samt Motorradhelm am Parkplatz zurück – dann war der Helm weg. Die Polizei sucht nun nach dem oder den Dieben.