Dieses Moutainbike wurde in Uder gestohlen.

Mountainbike aus einem Schuppen in Uder gestohlen

Die Polizei im Eichsfeld fahndet nach einem gestohlenen Mountainbike der Marke Ghost. Das Rad wurde aus einem Schuppen in Uder in Straße der Einheit gestohlen. Am 30. April entdeckte der Besitzer den Diebstahl. Das schwarze Fahrrad mit roten Elementen, Modell Kato FS 5, ist mit einer Shimano XT 11 Speed-Schaltung und 22 Gängen ausgestattet. Federgabel und Dämpfer sind von der Marke Fox. Der oder die Täter zertrennten das Faltschloss vermutlich mit einer Flex. Das neuwertige Rad hat einen Wert von mindestens 1000 Euro.

