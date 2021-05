Müllsammelaktion in Reinholterode

Reinholterode. Mehrere Säcke mit Unrat kommen zusammen. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Elf Leute waren an einem spontanen Umweltaktionstag des CDU-Ortsverbandes Reinholterode dabei. In Absprache mit Bürgermeister Reinhard Friese wurden ausgewählte Wander- und Feldwege abgelaufen und an den Ortsverbindungsstraßen mehrere Säcke Müll aufgesammelt, darunter auch eine Menge Corona-Masken. Unterstützung gab es vom Gemeindearbeiter und der örtlichen Agrargenossenschaft. Im Herbst sollen noch Bäume gepflanzt werden, so Ortsverbandschef Gerhard Simon.