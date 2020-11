Musik aus dem Nebel

Wenn das da draußen mal kein Herbstwetter ist, wie es im Buche steht. Anfang der Woche hatte ich das Gefühl, in einem Agatha-Christie-Krimi zu stehen. Regelrecht schummrig empfand ich diesen Nebel. Im Auto hatte ich keine 50 Meter Sicht. Und – für viele Dorfkinder redensartig wohl das schlimmste – vom Kirchturm war auch keine Spur. Alles schien in einem tiefen Schlaf versunken. Irgendwie empfindet man auch Geräusche im Nebel viel gedämpfter. Durch das geöffnete Fenster drang am Nachmittag dann eine einzelne Trompete. Auf dem Friedhof fand wohl eine Beerdigung statt; nur zu sehen, war rein gar nichts. Diese einsame Trompete machte das ganze regelrecht gespenstisch.

Nun hatte sich der Nebel im Laufe der Woche etwas verdünnt. Beim Blick aus dem Fenster kam es mir so vor, als hätte ich meine Brille nicht richtig geputzt. Ein blasser Film lag über dem Ort. Und wieder drang Musik durch das geöffnete Fenster. Dieses Mal war es aber keineswegs gruselig, sondern brachte mich zum Lächeln. Es waren die Kindergartenkinder, die, mit Laternen in den Händen, am Haus vorbeigingen, gemeinsam mit den Erzieherinnen Lieder über Sankt Martin sangen und mir für den Rest des Tages einen Ohrwurm verpassten. Rabimmel-rabammel-rabumm.