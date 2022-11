Musikalische Reise der Stille in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Brüder Martin und Michael Kohlstedt geben ein Benefizkonzert zugunsten der Ugandahilfe.

Das Katholische Gymnasium Bergschule St. Elisabeth hat für die Eichsfelder kurz vor Weihnachten ein kulturelles Schwergewicht im Gepäck Die Schule lädt am 23. Dezember um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert mit den Musikern Martin und Michael Kohlstedt in die Stadthalle Heiligenstadt ein. Der aus Breitenworbis stammende Künstler Martin Kohlstedt lebt und arbeitet derzeit in Weimar, erspielte bereits viele Tourneen und internationale Konzerte, so beispielsweise 2017 in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie.

Der gebürtige Breitenworbiser ist als Künstler weltweit unterwegs

Martin Kohlstedt besuchte ab dem 13. Lebensjahr die Musikschule in Leinefelde, mit 18 hatte er seinen Klavieroberstufenabschluss in der Tasche, war zudem Mitglied in sieben verschiedenen Bandprojekten aus dem Umfeld des Zughafens Erfurt. Daneben gründete er die Musikproduktionsfirma „Mamaro“.

Martin Kohlstedt tritt intensiv als Solo-Künstler weltweit auf, auch auf internationalen Festivals. Er war musikalischer Gast auf der Weltausstellung Expo 2015 in Mailand im Deutschlandpavillon, dem SXSW Festival in Texas und wurde 2016 auf das SoundUp Festival in der Russischen Staatsbibliothek Moskau, 2017 vom Xjazz Festival nach Istanbul und in die Talar-e Rudaki in Teheran eingeladen.

Typisch für Kohlstedt ist der offene Ausgang seiner Live-Auftritte, da er musikalisch radikal auf die Situation reagiert. Daraus entwickelte sich sein Selbstverständnis als Künstler zwischen klassischem Piano und emotionaler Improvisation, er nennt es selbst ein „intuitives Laufenlassen“.

Vielbeachtet war 2018 und 2019 seine Zusammenarbeit mit dem Leipziger Gewandhaus-Chor. Bei Konzerten improvisierte er live mit dem Chor. Auch vertonte er ein Musical-Feuerwerk für das „Feria Nacional de la Pirotecnia“-Feuerwerksfestival in der mexikanischen Stadt Tultepec, dem größten seiner Art in Lateinamerika. Sieben Alben hat Martin Kohlstedt bereits veröffentlicht, auch zahlreiche Filmmusiken komponiert.

Kurz vor Weihnachten tritt Kohlstedt nun gemeinsam mit seinem Bruder Michael zu einem „leisen Konzert“ in seiner Heimat auf. Die Gäste sind eingeladen, abzuschalten und sich auf eine musikalische Reise der Stille zu begeben. Martin Kohlstedt komponiert Instrumentalmusik, die sich deutlich von der herkömmlichen Klassik unterscheidet. In seinen Konzerten verwendet er neben dem Piano auch das Keyboard und den Synthesizer.

Tickets ab dem 1. Dezember erhältlich

Die Tickets für dieses Konzert können ab Donnerstag, dem 1. Dezember, im Vorverkauf für 15 Euro im Sekretariat der Bergschule, in der Eichsfelder Bücherstube, im Schreibwarengeschäft Multhauf in Heiligenstadt, in der Buchhandlung Strecker in Dingelstädt sowie in Leinefelde im Bürgerbüro der Stadtverwaltung und in der Buchwelt gekauft werden. Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit, die Tickets an der Abendkasse für 18 Euro zu erwerben.

Der Einlass beginnt am Veranstaltungstag ab 17.30 Uhr, die Platzwahl ist frei. Da es sich bei diesem Konzert um ein Benefizkonzert des katholischen Gymnasiums handelt, kommen alle Erlöse der Ugandahilfe der Bergschule zugute. In diesem Rahmen werden verschiedene Projekte in Uganda unterstützt – so das Kitovu-Gesundheitszentrum oder Patenschaften in Lwamaggwa.