Büttstedt. Nach einem Auffahrunfall im Eichsfeld, an dem insgesamt drei Autos beteiligt waren, kamen eine Mutter und ihr zwei Monate altes Baby ins Krankenhaus.

Mutter und Baby nach Unfall im Eichsfeld im Krankenhaus

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es laut Polizei am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, im Eichsfeld.

Ein 89-jähriger VW-Fahrer war auf der Landstraße 1006 aus Richtung Büttstedt in Richtung Bickenriede unterwegs. Er musste bremsen, als er nach links in Richtung Kloster Anrode abbiegen wollte. Der dahinter befindliche 31 Jahre alte BMW-Fahrer kam noch rechtzeitig zum Stehen. Die dahinter fahrende 57-jährige Opel-Fahrerin schaffte dies nicht mehr und fuhr auf den BMW auf. Der BMW wurde so zwischen den beiden Autos eingeklemmt.

Die 31 Jahre alte Beifahrerin im BMW kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Ihr zwei Monate altes Baby wurde zur Untersuchung ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

