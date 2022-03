Nach Attacke auf Halter: Polizisten erschießen zwei Amerikanische Bulldoggen

Göttingen. Zwei Hunde haben in Göttingen ihren eigenen Halter angegriffen und gebissen. Polizisten mussten die beiden Tier erschießen.

Die Polizei in Göttingen hat zwei Hunde erschossen, die ihren eigenen Halter attackiert und durch Bisse schwer verletzt haben. Die beiden Beamten töteten die Hunde am Freitagabend mit mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen, wie die niedersächsische Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hätten sich die Amerikanischen Bulldoggen an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Mannes festgebissen gehabt.

Bevor die Beamten eintrafen, hatten Zeugen demnach unter anderem mit Pfefferspray versucht, dem 35 Jahre alten Halter bei der Attacke seiner Hunde zur Hilfe zu kommen - jedoch erfolglos.

Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Einsatz sei zudem einer der Beamten durch einen Biss leicht verletzt worden. Sein Kollege habe infolge der Schüsse ein Knalltrauma erlitten. Die toten Tiere seien von der Feuerwehr abtransportiert worden. Warum die Hunde den Mann angegriffen hatten, war zunächst unklar.

Die beiden Tiere hatten bereits im März letzten Jahres einen Mann angegriffen und verletzt. Da sie nach dem Beißvorfall herrenlos umherliefen, wurden sie von der Feuerwehr gesichert und nach Absprache mit dem Veterinäramt einem Tierheim zugeführt.

Da die Hunde zu diesem Zeitpunkt noch nicht gechippt waren, konnte der damalige Halter beziehungsweise die damalige Halterin nicht ermittelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Vorgang an die Staatsanwaltschaft Göttingen abgegeben.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Halter wurden keine Vorfälle polizeilich bekannt.