Nach Hilferufen: Mann attackiert helfende Radfahrerin

Göttingen. Ein Unbekannter hat in Göttingen offenbar mehrere Frauen angegriffen. Als eine Helferin, die die Rufe gehört hatte, einschritt, schlug er auf sie ein. Täter und erstes Opfer werden jetzt gesucht.

Auf dem Göttinger Helleweg hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein unbekannter Mann eine Radfahrerin unvermittelt attackiert und zu Boden geworfen. Erst, als sich die 14 Jahre alte Tochter der Frau laut Polizeiinspektion Göttingen einschaltete, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete. Das Motiv des Angriffs ist bislang vollkommen unklar. Es werden Zeugen gesucht.

Ersten Informationen zufolge waren die Frau und ihre Tochter mit dem Rad auf dem Helleweg von der Otto-Hahn-Straße in Richtung Deppoldshausen unterwegs, als sie aus einem Gebüsch neben dem Weg plötzlich die Hilferufe einer Frau hörten.

Tochter schreit Angreifer an

Als die Radfahrerin nachsehen wollte, ob sie Hilfe leisten könne, wurde sie unvermittelt von einem unbekannten Mann erst beschimpft und dann angegriffen und geschlagen. Die Frau, die mutmaßlich zuvor um Hilfe gerufen hatte, flüchtete.

Der Mann ließ nicht von der Radfahrerin ab und brachte sie zu Fall. Die Tochter schrie den Angreifer an und forderte ihn auf, ihre Mutter in Ruhe zu lassen. Der Mann ließ daraufhin von der am Boden liegenden Frau ab und lief in Richtung Weende davon. Er wird als ungefähr 1,80 Meter groß, mit weißem, kinnlangem Haar und schwarzer Lederjacke beschrieben. Weiteres ist nicht bekannt.

Wer dem Gesuchten am Montagabend nahe des Hellewegs begegnet ist, ihn aufgrund des beschriebenen Aussehens kennt oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/4912115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

