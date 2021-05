Nach Hunde-Spaziergang in Deuna ist Cabriodach kaputt

Deuna. Ein Mann führt seinen Hund am Stausee aus. Als er zum Auto zurückkehrt, sieht er die Bescherung.

Unbekannte haben am Pfingstmontag bei einem Cabrio in Deuna das Verdeck aufgeschnitten und aus dem Inneren des Autos ein Navigationsgerät samt Ladekabel gestohlen. Laut Polizei nutzten der oder die Täter die Zeit, als der Autobesitzer mit seinem Hund am Stausee spazieren gegangen sei. Der Gesamtschaden betrage knapp 800 Euro.