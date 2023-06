Nach Unfall im Eichsfeld geflüchtet – Atemalkoholtest zeigt bei Fahrer 3,08 Promille

Uder. Eichsfelder Polizei kann flüchtigen Fahrer ermitteln. Bei dem Unfall war erheblicher Sachschaden entstanden.

Eine 38-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 19.40 Uhr die L 3080 aus Richtung Schönau kommend in Richtung Uder. In einer leichten Linkskurve kam ihr ein 38-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo mit hoher Geschwindigkeit, teilweise auf ihrer Fahrspur, entgegen, heißt es im Polizeibericht. Die Fahrerin des Ford wich so weit wie möglich nach rechts aus, um einen frontalen Zusammenprall zu vermeiden. Trotz des Manövers kollidierten die Fahrzeuge seitlich miteinander. Der Fahrer des Pkw Alfa verließ unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Arenshausen, so die Polizei. An dem Ford war Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden.

Kurz darauf wurde der Polizei ein defekter Pkw auf der B 80 im Bereich Miwepa gemeldet. Dieser wies erhebliche Unfallschäden auf und war nicht mehr fahrbereit. Es handelte sich um das flüchtige Fahrzeug. Bei der Wegfahrt von der Unfallstelle hatte sich einer der Reifen gelöst und war zerfetzt, teilt die Polizei mit. An dem Wagen sei ein Unfallschaden von 5000 Euro zu verzeichnen. Der Fahrer des Alfa sei noch vor Ort gewesen. Bei ihm sei ein Atemalkoholtest durchgeführt und ein Wert von 3,08 Promille festgestellt worden. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und Anzeige erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.