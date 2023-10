Nachrichten aus dem Eichsfeld, Göttingen, Nordhausen und dem Werra-Meißner-Kreis

Thomas Rehbein (CDU) ist Ortsteilbürgermeister von Worbis. Am Montag tagt der Ortsteilrat in der Worbiser Grundschule.

In der Stadt Leinefelde-Worbis tagen zwei Ortsräte. Eingeladen wird zu einem bunten Herbstnachmittag und einer Fotowanderung. Jazzliebhaber sollten sich einen Termin vormerken.

Bunter Herbstnachmittag mit einer Lesung

Zu einer öffentlichen unterhaltsamen Lesung mit der Heiligenstädter Journalistin Christine Bose lädt die Johanniter Begegnungsstätte „Vergiss mein nicht“ im Wohngebiet „Auf den Liethen“ in der Rheda-Wiedenbrücker Straße 8 ein. Am 17. Oktober wird um 15 Uhr mit einem Herbstprogramm der Nachmittag gestaltet. Die Begegnungsstätte möchte ein Raum für kulturelle Angebote wie Lesungen, Ausstellungen, Vorträge oder Nachmittage mit Musik für alle Interessierten sein. Der Eintritt ist frei. Kaffee, Kuchen und andere Getränke können erworben werden.

Zwei Ortsteile der Stadt Leinefelde-Worbis tagen am Montag

Am kommenden Montag, 16. Oktober, tagen gleich zwei Ortsteilräte der Stadt Leinefelde-Worbis. Ab 16 Uhr wird in die Aula der Grundschule Worbis geladen. Hier befassen sich die Mitglieder des Worbiser Ortsteilrates unter anderem mit dem Bebauungsplan „Hausener Weg“. Der Ortsteilrat von Kaltohmfeld beginnt mit seiner Tagung um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Hier stehen außer Informationen des Bürgermeisters keine Beschlüsse an.

Thüringer Jazzmeile in Nordthüringen zur Gast

Mit ihren zahlreichen Veranstaltungen, die sich über mehrere Orte in Thüringen verteilen, hat sie eine lange Tradition und zählt zu den kulturellen Höhepunkten. Die Jazzmeile Thüringen ist in die vier Jahreszeiten aufgeteilt. Nun hat der Jazzherbst begonnen und bietet bis zum 20. Dezember an die 100 Konzerte verschiedenster Musikstile. Was, wann und wo steht immer aktuell auf der Internetseite www.jazzmeile.org. „Das Landesjazzfestival-Jahreskonzert“ im Rahmen des Jazzherbstes findet am 20. Oktober ab 19.30 Uhr in Nordhausen statt.

Fotowanderung zu den Dolomitfelsen

Ganz neue Sichtweisen eröffnet Dietmar Voorwold am 21. Oktober den Kursteilnehmer auf einer herbstlichen Fotowanderung durch die Hielöcher. Ab dem Wanderparkplatz am Sportplatz in Frankershausen widmen sich die Hobbyfotografen der Natur. Das Karstgebiet in Berkatal bietet im Herbst einen wunderschönen Kontrast zwischen den zum Teil gold- und rotgefärbten Bäume und Büschen und den Weißtönen der Gips- und Dolomitfelsen. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 05657/644990 erforderlich. Die Gebühr von 8,50 Euro wird vor Ort kassiert.

Entdeckungstour durch eine Pfannensaline

Einen Blick hinter die Kulissen in der Saline Luisenhall, die letzte noch in Betrieb befindliche Pfannensaline Europas, bietet die Führung „Sole, Salz und Siedepfannen – Ein Rundgang durch die Saline Luisenhall”, die die Tourist-Information Göttingen am Freitag, 20. Oktober, um 14 Uhr anbietet. Bei dem Rundgang durch das denkmalgeschützte Gebäude werden die Geschichte und Produktionsprozesse des Betriebes erläutert. Karten im Netz unter www.mein-goe.de.

