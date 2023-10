Nachrichten aus dem Eichsfeld

In Heiligenstadt wird zu einem Vortrag über „Das Judentum in Heiligenstadt“ eingeladen. In Leinefelde-Worbis wird ein neuer Kindergarten gebaut. In Niederorschel kann man die Kirchenbaustelle besichtigen und vieles mehr.

Spuren jüdischen Lebens in Heiligenstadt

Zu einer zweiteiligen Veranstaltung zum Thema „Das Judentum in Heiligenstadt“ lädt die Begegnungsstätte der Caritas (Schlachthofstraße 8a) ein. Die Referentin Annelie Hubrich aus Erfurt stellt in einem Vortrag am Dienstag, 17. Oktober, ab 16 Uhr das jüdische Leben in Heiligenstadt sowie allgemein Wissenswertes zur jüdischen Religion vor. Im zweiten Teil, am Dienstag, 7. November, 16 Uhr, wird das theoretische Wissen auf dem Jüdischen Friedhof veranschaulicht. Beispielhaft wird an Grabdenkmalen der Aufbau hebräischer Grabinschriften und Stilmittel der Trauerkultur erläutert. Männliche Besucher des Friedhofs werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Eine Anmeldung ist nötig.

Ein Kindergarten wird in Leinefelde-Worbis neu gebaut

Die von den Anwohnern der Kallmeröder Hauptstraße angemahnte hohe Verkehrsbelastung wird ein Thema in der öffentlichen Ortsteilratssitzung sein. Zu der wird am Mittwoch, 18. Oktober, um 19 Uhr in den Gemeindesaal eingeladen. Es werden die Vorstellung der geplanten verkehrsrechtlichen Anordnung durch das Ordnungsamt der Stadt Leinefelde-Worbis erläutert. Ebenso gibt es Informationen zum Kindergartenneubau. Auch eine Bürgerfragestunde ist geplant.

Ein Blick in die Kirchenbaustelle in Niederorschel

Die Generalsanierung der St.-Marien-Kirche in Niederorschel ist im vollen Gange. Über den Baufortschritt will die katholische Kirchengemeinde am 22. Oktober informieren. Daher wird ab 14 Uhr zu einer Rosenkranzandacht auf der Kirchwiese eingeladen. Anschließend sind Führungen durch die Baustelle geplant. Um die Wartezeit zwischen den Führungen zu verkürzen, wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. „Die Malerarbeiten sind fertig“, sagt Pfarrer Thomas Münnemann. Derzeit wird am neuen Fußboden gearbeitet. Man hoffe, das Weihnachtsfest in der Kirche feiern zu können.

Ortsteilrat tagt mit kurzer Tagesordnung

Im Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis wird am Donnerstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr zur nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsteilrates eingeladen. Mit Beschlüssen haben sich die Ratsmitglieder an diesem Tag nicht zu befassen. Neben den Informationen aus der Stadtverwaltung, des Bürgermeisters und des Ortsteilbürgermeisters steht noch die Bürgerfragestunde vor dem nichtöffentlichen Teil auf der Tagesordnung der Sitzung.

Heiligenstädter Narren laden zur Mitgliederversammlung

Der Heiligenstädter Carnevalsverein (HCV) bittet seine Mitglieder am Donnerstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr zur Mitgliederversammlung in die Gaststätte „Zur Traube“ nach Heiligenstadt. Themen der Veranstaltung sind unter anderem die Vorbereitung auf das 30-jährige Vereinsjubiläum in der Saison 2023/2024, die Auswertung des Stadtfestes und die Aufnahme neuer Mitglieder. Der Vorstand bittet um eine rege Teilnahme.

Vortrag und Diskussion im Marcel-Callo-Haus

Unter dem Titel „Glaube – Ankommen – Heimat“ widmet sich ein Vortrag mit anschließender Diskussion den Flüchtlingen und Vertriebenen, die nach 1945 ins Eichsfeld kamen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus statt. Referent des Abends ist Torsten Müller.

Standesamt für einen Tag geschlossen

Wegen einer Schulungsmaßnahme bleibt das Standesamt der Stadt Leinefelde-Worbis an diesem Mittwoch, 18. Oktober, für den Besucherverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind ab Donnerstag, 19. Oktober, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar, teilt die Stadtverwaltung mit.

Kleider- und Spielzeugbörse in Kallmerode

Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher und Zubehör rund ums Kind werden am Samstag, 21. Oktober, 10 bis 14 Uhr im GemeindesaalKallmerode zum Verkauf angeboten. Der Erlös aus Standgebühren und Imbiss kommt den örtlichen Tanzgruppen zugute.

Eichsfelder sind in Göttinger Sternwarte zu besonderem Himmelsereignis eingeladen

Ein besonderes Himmelsereignis zeigt sich großen und kleinen Nachtschwärmern am Samstag, 28. Oktober. Am Abend wird eine partielle Mondfinsternis über Deutschland zu sehen sein. Am selben Tag laden deutschlandweit Sternwarten, Planetarien und Forschungseinrichtungen zum jährlichen Astronomietag ein. Am Nordcampus in Göttingen bieten das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, das Institut für Astrophysik und Geophysik der Universität Göttingen und der Förderkreis Planetarium Göttingen von 15 bis 23 Uhr Shows im mobilen Planetarium, Vorträge, Führungen und Live-Beobachtungen der Mondfinsternis mit Teleskopen an. Einige Programmpunkte sind speziell für Kinder geeignet. Weitere Informationen im Internet unter www.mps.mpg.de/astronomietag-und-kleine-mondfinsternis.

