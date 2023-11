Für eine Weihnachtsgala in Heiligenstadt gibt es noch Restkarten und weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Restkarten für Weihnachtsgala im Eichsfelder Kulturhaus

Für die Weihnachtsgala mit der Schäferfamilie am Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr, im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt gibt es laut Veranstalter Restkarten. Freunde der Volksmusik dürfen sich auf die Schäferfamilie mit Angela Wiedl, Bruder Richard Wiedl und Urschäfer Uwe Erhardt freuen. Die Künstler wollen für eine alpenländische Weihnachtsstimmung sorgen. Mit dabei sind die Matrosen in Lederhosen aus dem hohen Norden. Karten sind an der Theaterkasse am Dienstag und Mittwoch, 9 bis 14 Uhr, Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, Freitag, 9 bis 11.30 Uhr, sowie nach Absprache erhältlich, unter Telefon: 03606/608060 oder per Mail an kulturhaus@kreis-eic.de oder über die Homepage www.eichsfelder-kulturhaus.de.

Rückblick auf das Leben eines Geistlichen

„Das Wirken und Leben von Karl Palitza (1916 – 1996)“, der Pfarrer in Geisleden von 1964 bis 1983 war, steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Saal der Gaststätte „Zur Linde“ in Geisleden. Tobias Roth und Markus Janitzki nehmen die Gäste mit auf eine Zeitreise. Anhand von Bildern, Erzählungen und von ihm geschaffenen Werken wird das Leben des Geistlichen Pfarrer dargestellt.

Messe auf dem Kerbschen Berg und Beisammensein

Einen Familien-Gottesdienst gibt es am Sonntag 26. November, um 10.30 Uhr auf dem Dingelstädter Kerbschen Berg. Das Thema lautet diesmal „Helfen macht Spaß“. Eltern, Großeltern und Kinder sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst mit zu feiern. Hier kann Kirche in kindgemäßer Form entdeckt werden. Im Anschluss könnt die Besucher bei Kaffee und Kakao verweilen, Freunde treffen und auf dem Spielplatz sein.

Schnäppchenjagd und viel Zeit zum Stöbern

Zum Nachtflohmarkt wird wieder nach Leinefelde in die Obereichsfeldhalle eingeladen, und zwar am Sonnabend, 25. November. Schnäppchenjäger können dann von 16 bis 23 Uhr stöbern.

Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Traditionell findet am Buß- und Bettag in der katholischen Pfarrkirche St. Andreas in Teistungen ein ökumenischer Gottesdienst statt. Am Mittwoch, 22. November, 18 Uhr, feiern Pastor Andreas Paulsen und Pfarrer Tobias Reinhold ihn. R