Nachrichten aus dem Eichsfeld

Ein Eichsfelder Ehepaar erzählt über 65 Ehejahre. In der Sitzung des Kreistages geht es unter anderem um den Personennahverkehr und vieles mehr.

65 Jahre eisern zusammen gehalten

„Es ist natürlich auch ein bisschen Glückssache“, sagt der Jubel-Bräutigam. Aber im Grunde sei das Rezept für eine lange Ehe, dass man in guten wie in schlechten Zeiten zusammenstehe und abends nie mit einem bösen Wort ins Bett gehe. Walpurg (87) und Werner Sonnabend (86) aus Hüpstedt haben nun ihre eiserne Hochzeit gefeiert. Seit 65 Jahren sind die beiden Hüpstedter verheiratet. Sie haben zwei Kinder, vier Enkel und sechs Urenkel. Auch beruflich gingen sie für eine Weile gemeinsame Wege, arbeiteten sie doch zehn Jahre zusammen in der Polsterei in Hüpstedt. Besonders gerne erinnern sie sich an die gemeinsamen Reisen. Die führten sie auch für vier Wochen zu einem beruflichen Erfahrungsaustausch nach Bulgarien.

Haushalt 2024 und Nahverkehr werden im Eichsfelder Kreistag beraten

Der Eichsfelder Kreistag tagt an diesem Mittwoch, 29. November, ab 16 Uhr im Kreistagssaal, Göttinger Straße 5, in Heiligenstadt. Diesmal geht es unter anderem um den Aktionsplan für Menschen mit Behinderung im Landkreis, die Entgelt- und Benutzungsordnung des Eichsfelder Kulturhauses in Heiligenstadt, den Jugendhilfeplan 2022 bis 2023 (Verlängerung der Laufzeit um ein Jahr) sowie den Sozialplan „Integrierter fachspezifischer Sozialplan Landkreis Eichsfeld 2022 -2023“ (Verlängerung der Laufzeit um ein Jahr). sowie um die Maßnahmenplanung. Ferner sollen in der Sitzung ein Wahlleiter und ein Stellvertreter für die Landratswahl 2024 berufen werden, ebenso für die Kreistagswahl. Und es geht um die Wahl des hauptamtlichen Beigeordneten (Verzicht auf eine Stellenausschreibung), das Gewerbeflächenentwicklungskonzept des Landkreises, den Nahverkehrsplan und den Haushalt des Landkreises für das kommende Jahr. Auch die Entlastung des Landrats und seines Beigeordneten für das Rechnungsjahr 2019 stehen auf der Tagesordnung. Zum Ende des öffentlichen Sitzungsteils ist schließlich noch eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Nikolauskonzert am 5. Dezemberin Duderstadt

Zum dritten Mal veranstaltet der MitMachChor der Caritas Südniedersachsen ein Nikolauskonzert. Beginn ist am Dienstag, 5. Dezember, um 17.30 Uhr in der Basilika St. Cyriakus in Duderstadt. Es erklingt zudem Musik von „Ohr & more“, dem Orchester der Lebenshilfe Eichsfeld. Weiterhin unterstützen musikalisch der Frauenchor aus Fuhrbach und der Singkreis der Pfarrei St. Cyriakus. „Gemeinsam wollen wir Licht verschenken“, kündigt Caritas-Mitarbeiterin Dorothee Knauft an. Zwischen den Liedern werde eine passende Geschichte vorgetragen. Im Familyschooling-Projekt seien dazu auch Schattentheater-Szenen vorbereitet worden. Alle Kinder sind eingeladen, vor dem Betreten der Basilika draußen einen extra mitgebrachten Schuh für den Nikolaus hinzustellen, die während des Konzerts mit kleinen Überraschungen gefüllt werden. Im Anschluss lädt die Caritas zu Bratwürstchen, Stockbrot, Glühwein, Punsch und Keksen ein. Der Nähtreff des Familienzentrums Duderstadt bietet gegen eine Spende Wärmekissen an. Außerdem beteiligt sich die Bürgerstiftung Duderstadt mit einem Stand, an dem Kerzen für den guten Zweck verkauft werden. Der Eintritt ist frei.