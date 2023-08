Nachrichten aus dem Eichsfeld: Line Dance lernen, zwei Handarbeitsworkshops und eine besondere Stadtführung

In Heiligenstadt und Dingelstädt wird zu verschiedenen Kursen eingeladen. Schickes aus Wolle und biblische Erzählfiguren sollen entstehen. Wer Country Musik liebt ist in Dingelstädt richtig.

Biblische Erzählfiguren basteln

Das Bildungshaus Marcel Callo in Heiligenstadt lädt von Montag, 18. September, ab 16 Uhr bis Mittwoch, 20. September, 13 Uhr, zu dem Werkkurs biblische Figuren ein. Bei diesem können zwei Figuren hergestellt werden. Biblische Erzählfiguren sind ungefähr 30 Zentimeter groß, Kinder entsprechend kleiner. Sie sind biegsam und mit Naturstoffen bekleidet. Durch ihre Beweglichkeit können sie in verschiedene Körperhaltungen gebracht werden und gut Gefühle darstellen. Sie helfen Texte der Bibel besser zu verstehen. Biblische Erzählfiguren sprechen Menschen jeden Alters an. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 03606/667409 oder per E-Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de.





Tanzen zu Country Musik

Das Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt lädt im September zu einem Linedancekurs ein. Eingeladen sind alle, die die Country Musik lieben und Spaß am Tanzen haben. Der Kurs startet am 13. September um 16.15 Uhr. An fünf weiteren Terminen (27. September, 11. und 25. Oktober, 8. und 22. November) bringt Tanzanleiterin Magdalena Müller die besondere Tanzform den Teilnehmern näher. Line Dance ist eine Tanzart, bei welcher verschiedene Schrittkombinationen in mehreren Reihen hintereinander oder nebeneinander „in Linie“ getanzt werden. Für die sechs Termine wird ein Beitrag von 33 Euro erhoben. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 036075/690072.





Schickes aus Wolle herstellen

Wer Nadelspiel, Wolle und Maschen liebt, ist beim Handarbeitszirkel der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt genau richtig. Am Montag, 18. September, können unter Anleitung der Schneidermeisterin Monika Dölle von 13.30 bis 15 Uhr schicke Pulswärmer, raffinierte Loops, coole Mützen, schöne Socken oder warme Hausschuhe hergestellt werden. Anmeldung per E-Mail an anmeldung@ko-ra-le.com oder unter Telefon 03606/603673.





Heiligenstadt entdecken

Zur nächsten Führung mit dem Nachtwächter durch die Gassen von Heiligenstadt wird am Donnerstag, 24. August, um 21 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist das Rathaus am Marktplatz. Auch bei der Stadtführung am Samstag, 26. August, um 14 Uhr erfahren die Teilnehmer interessante Fakten zur Stadtgeschichte der Kurstadt. Start ist hier ebenfalls am Rathaus am Marktplatz. Zu beiden Führungen ist keine Anmeldung erforderlich.