Nachrichten aus dem Eichsfeld und angrenzenden Regionen

Im Eichsfeld gibt es jetzt viele Informationen rund um die Pflege und Kurse zur Selbstverteidigung.

Selbstverteidigungskurse im Familienzentrum

Für Frauen und Mädchen ab zehn Jahre bietet das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg Selbstverteidigungskurse am Samstag, 23. September, an. Von 9 bis 13 Uhr gibt es einen Kurs für Anfängerinnen, von 10 bis 13 Uhr einen Aufbaukurs. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, feste (Sport-) Schuhe, Handtuch, Getränke und Snacks. Teilnehmerbeitrag: 35 Euro für Erwachsene, 20 Euro für Kinder. Anmeldungen und Infos unter: Tel. 036075/69 00 72, E-Mails an: Familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Polizeiorchester spielt in St. Cyriakus

Auf seiner Konzertreise macht das Polizeiorchester Niedersachsen am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr Station in der Basilika St. Cyriakus in Duderstadt und gibt dort ein Benefizkonzert. Freuen dürfen sich die Zuhörer auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm von Musikern aus über zehn Nationen. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für das Lorenz-Wertmann-Haus und den Kelly-Insel e.V. gebeten.

Viele Informationen rund um die Pflege

Das Infomobil des DRK-Kreisverbandes Eichsfeld wird mit Pflegebegleitern am Dienstag, 19. September, in Dingelstädt in der Marktstraße von 8 bis 12 Uhr zu Gast sein. Alle Interessierten können sich dann rund um die Pflege informieren und kostenlos beraten lassen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei einem Kaffee mehr über die Arbeit der ehrenamtlichen Pflegebegleiter zu erfahren.

Tipps für Unternehmer zur Nachfolge

Die IHK bietet am Donnerstag, 28. September, eine Beratung zur Unternehmensnachfolge in Sondershausen an, und zwar in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Kyffhäusersparkasse. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 03631/90820 ist erforderlich.

Harfenklänge in der Liebfrauenkirche

Irisch-keltische Klänge, Melodien des Mittelalters, Kompositionen der Renaissance und Barockzeit, Rhythmen aus Südamerika, eigene Stücke und Improvisationen gehören zum Repertoire des Harfenisten Tom Daun. Am Freitag, 29. September, um 18.30 Uhr gibt er ein Konzert in der Liebfrauenkirche in Duderstadt. Der Eintritt ist frei.

Festgottesdienst auf dem Sonnenstein

Die Kirchengemeinde Holungen feiert am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr einen Festgottesdienst zum Fest Kreuzerhöhung am Kreuz auf dem Sonnenstein. Die musikalische Begleitung übernehmen die Sonnenstein-Musikanten.

Fehlende Medikamente, Impfen im Alter und Apothekenschließungen

Der Seniorenbeirat der Stadt Leinefelde-Worbis lädt am Donnerstag, 28. September, um 14 Uhr alle interessierten Seniorinnen und Senioren aller Ortsteile ein. Im Foyer der Leinefelder Obereichsfeldhalle erwartet die Gäste zwei medizinische Themen. Amtsärztin Bernadette Schneemann hat ihren Vortrag mit „Gesund bleiben – Impfen im Alter“ überschrieben. Apothekerin Gabriele Hentrich aus der Leinefelder Altstadt-Apotheke wird auf die derzeitigen Probleme bei der Medikamentenbereitstellung eingehen. Der Titel ihres Vortrages lautet „Medikamente fehlen – Apotheken schließen“. Ein Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich.