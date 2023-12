Nachrichten aus dem Eichsfeld und dem Südharz

Es gibt jede Menge Einladungen zu Veranstaltungen. Aber auch weitere Nachrichten haben wir kurz und knapp zusammengefasst.

Musicalhits und Weihnachtslieder im Eichsfelder Kulturhaus

Musicalhits und Weihnachtslieder der Welt sind am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr in der Gala-Show „A Musical Christmas“ zu erleben. Einen Tag später, am 10. Dezember, wird ebenfalls in das Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt eingeladen. Die „Weihnachtliche Operetten-Gala“ am Sonntag startet um 15.30 Uhr. Karten sind an der Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache erhältlich. Kurzentschlossene können an der Tageskasse Eintrittskarten erwerben. Die Theaterkasse ist erreichbar unter Tel.: 03606/60 80 60.

Lebendiger Adventskalender in Heiligenstadt

Auch in diesem Jahr wird es wieder den „Lebendigen Adventskalender“ geben. Da die diesjährige Adventszeit etwas kürzer ist, wird nur an drei Tagen dazu eingeladen. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Das Organisationsteam wünscht sich, dass mit der Aktion ein wenig Vorfreude auf den Advent und die Weihnachtszeit entsteht. An den Abenden wird gebetet, gesungen und Gemeinschaft erlebt. Am 6. Dezember öffnet sich an der St.-Marien-Kirche das Türchen. Am 13. Dezember wird vor die St.-Martin-Kirche und am 20. Dezember vor die St.-Aegidien-Kirche mit dem Austeilen des Friedenslichtes eingeladen.

460 Lichter am Weihnachtsbaum in Ferna leuchten wieder

Der große beleuchtete Weihnachtsbaum in Ferna hat Tradition. Auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit erfreut der riesige Baum neben der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer von Ferna wiederum alle Einheimischen und ihre Besucher sowie alle, welche die Bundesstraße B 247 durchfahren. Matthias Ernst und Bernhard Fuckner haben wieder die 460 Lichter an 17 Ketten mit Hilfe einer Hebebühne am gesamten Baum angebracht.

Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen

Zum nächsten Netzwerktag für Existenzgründer und Unternehmen wird am 12. Dezember von 9 bis 13 Uhr ins Business and Innovation Centre (BIC) in Sondershausen, Waldstraße 2, eingeladen. Kompetente Ansprechpartner stehen Existenzgründern und bestehenden Unternehmen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Alle Beratungen sind kostenfrei. Eine Terminabsprache bis zum 6. Dezember unter Tel.: 03631/908 20 ist erforderlich.

Treffen der Sternsinger

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2024. Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die bei der diesjährigen Sternsingeraktion in Hüpstedt wieder mitmachen möchten sind zu einem Treffen eingeladen. Am Freitag, 8. Dezember, um 18.30 Uhr, wird die Aktion im Pfarrzentrum besprochen.

Puppenspiel und Jazz im Kuhstall

Zwei Veranstaltungen bietet der Kunsthof in Friedrichsrode noch in diesem Jahr. Während am Nachmittag des 9. Dezembers für Kinder ab sechs Jahren ein Puppenspielkonzert ins Künstlerdorf lockt, ertönt am Abend internationale Jazzmusik. Das Puppenspielkonzert um 16 Uhr trägt den Titel „Des Kaisers Nachtigall“, bei dem das Blockflötenduo „Musica Soave“ und das Puppentheater „Handwerk“ das Märchen von Hans Christian Andersen mit barocker Musik zum Leben erwecken, heißt es. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Ab 20 Uhr wird im Kuhstall das Ro-Gebhardt-Trio erwartet. Gebhardt ist einer der führenden europäischen Jazz-Gitarristen.

Countdown für Kugelstoß-Indoor läuft

Der Online-Ticket-Verkauf für die 15. Auflage des internationalen Kugelstoß-Hallenevents „Nordhausen Indoor“ am 28. Januar 2024 in der Wiedigsburghalle ist gestartet. Traf bei der Neuauflage des Meetings Anfang des Jahres noch vorwiegend die nationale Kugelstoß-Elite aufeinander, trifft sich kommendes Jahr wieder die Weltspitze in Nordhausen. Das Meeting ist zugleich internationaler Qualifikations-Wettkampf für die Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow. Die Online-Tickets sind ab sofort über den Eventim-Ticketshop erhältlich. Der stationäre Vorverkauf beginnt ebenfalls in Kürze, so Pressesprecherin Sandra Arm. Der Ticketpreis beträgt für Erwachsene 6 Euro, Schüler und Studenten zahlen 4 Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.