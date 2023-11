Eine Namensgebung, ein Quiznachmittag und noch viel mehr. Nachrichten aus dem Eichsfeld und Göttingen kurz und knapp.

Quiznachmittag statt Einsamkeit in Heiligenstadt

Zu einem unterhaltsamen Quiznachmittag lädt die Caritas für Dienstag, 5. Dezember, ab 16 Uhr ein. Das ganze Leben besteht aus Entscheidungen. Hier müssen sich die Teilnehmer zwischen A, B und C entscheiden. Es geht um lustiges, verwunderliches und skurriles aus dem Tierreich, dem Rechtswesen und dem Alltag. Die Veranstaltung findet in der Begegnungsstätte der Caritas in der Schlachthofstraße 8a in Heiligenstadt statt. Das Angebot ist kostenfrei. Fragen werden auch vorab entgegengenommen unter den Rufnummern: 03606/5279540 oder 03606/ 50970.

Großes Adventskonzert mit Sängern und Posaunenchor

Ein Adventskonzert gibt es am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Heiligenstädter Martinskirche. Es musizieren die Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre St. Martin Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis sowie Gastsänger unter der Leitung Kantorin Mirijam Leha. Auch der Eichsfelder Posaunenchor ist dabei. Geboten wird unter anderem die Adventskantate „Dein König kommt“, die der Posaunenchor und Chöre gemeinsam gestalten. Zudem gibt es Adventslieder zum Mitsingen für alle.

Verkauf von Wildbret im Göttinger Stadtwald

Der Verkauf von Wildbret im Göttinger Stadtwald am Wildgehege am Kehr findet am 1. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, und am 15. Dezember, 13 bis 15 Uhr, statt.

Modellbörse mit Spielzeugausstellung

Zur Göttinger Modellbörse sind Jung und Alt für den kommenden Sonntag, 3. Dezember, in die Festhalle Weende in Göttingen, Ernst-Fahlbusch-Straße 20, eingeladen. Die Modellbörse öffnet ihre Türen von 10 bis 16 Uhr. Private Sammler bieten dann auf mehr als 100 Metern Tischfläche Exponate zum Hobby Modellautos, Eisenbahnen sowie Spielzeug an. Den kostenlosen und unverbindlichen Service einer Wertschätzung für Besucher, die altes Spielzeug mitbringen, gibt es auch an diesem Tag wieder. Präsentiert wird zudem die Ausstellung „Altes Blech – Spielzeug aus vergangenen Zeiten“.Der Eintritt zu der Börse kostet für Besucher ab 14 Jahren vier Euro. Die Ausstellung hingegen kann kostenfrei besucht werden.

Heiligenstädter Stadtbibliothek bekommt Namen

Nachdem die Stadtbibliothek von Heiligenstadt im Frühjahr von der Petristraße auf den Wilhelm gezogen ist, wurde ein neuer Name gesucht. Dafür startete das Team einen Aufruf um Vorschläge. Jetzt ist auch die Abstimmung beendet. „Die Mehrheit hat sich für einen Namen entschieden“, sagt Leiterin Jana Bauer. Aber aus ihm macht sie noch ein Geheimnis. Das soll am Samstag, 2. Dezember, um 12 Uhr vor dem Haus gelüftet werden. Es solle eine würdige Namensgebung stattfinden. Das Team freut sich auf viele Gäste.