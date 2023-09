Nachrichten aus dem Eichsfeld und seiner Umgebung

Gemeinsame Zeit für Väter und Kinder, ein Konzert für Babys, eine Blutspende und mehr: Hier gibt es Nachrichten kurz und knapp.

Gemeinsame Zeit in Dingelstädt für Väter und ihre Kinder

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet am Samstag, 30. September, von 14.30 bis 18 Uhr einen gemeinsamen Nachmittag für Väter und ihre Kinder. Hier können sie zusammen werkeln, kochen, sich austauschen oder einfach nur Spaß beim Spiel haben. Die Teilnahme kostet sechs Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder.

Nachtreffen von Pilgern mit Kaffeetafel in Hüpstedt

Alle Teilnehmer der Heiligen-Land-Pilgerreise vom November 2022 sind am Sonntag, 24. September, zu einem Nachtreffen nach Hüpstedt eingeladen. Auch Interessierte am Heiligen Land und einer Pilgerreise dorthin sind willkommen. Beginn ist um 14.30 Uhr mit einer Andacht in der Pfarrkirche. Danach gibt es eine Kaffeetafel und einen gemeinsamen Austausch. Teilnehmer werden gebeten, Kuchen, Stracke oder ähnliches dafür mitzubringen.

Konzert für Babys und Kleinkinder in Leinefelde

In Kooperation mit der Musikschule Leinefelde veranstaltet die Begegnungsstätte „Ko-ra-le“ am Donnerstag, 28. September, von 16 bis 17 Uhr ein Konzert für Babys und Kleinkinder bis zum Alter von drei Jahren. Eltern haben Zeit zum Austausch, während ihre Kinder die Welt der Musik für sich entdecken können. Das Konzert findet in den Räumen der Eichsfelder Musikschule, Straße der Einheit 29, in Leinefelde statt.

Blutspendetermin in Uderaner Regelschule

Blutspender sind am Freitag, 22. September, von 16 bis 20 Uhr in die Regelschule Uder zur Spende eingeladen. Als Dankeschön gibt es Leckeres vom Grill.

In Göttingen auf den Spuren großer Entdeckungen

Bahnbrechende Entdeckungen und Ideen, die ihren Ursprung in Göttingen hatten, rückt die neue Stadtführung „Entdeckt, erdacht, erfunden – Göttinger Geschichten von Genie und Irrtum“ in den Blickpunkt. Die Tourist-Info bietet die Führung am Samstag, 23. September, um 14 Uhr an. Karten kosten zehn Euro. Treffpunkt ist die Tourist-Info Göttingen, Markt 8. Alle Infos und Buchung unter www.mein-goe.de.