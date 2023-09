Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Der Islam in Deutschland wird in einer Diskussionsrunde beleuchtet und es gibt zudem ein besonders Marienlob in Heiligenstadt. Auch wird zu Begegnungen und einer besonderen Geburtstagsfeier eingeladen.

Malteser planen telefonischen Besuchsdienst

Die Malteser starten ein neues Projekt „Miteinander-Füreinander“. Am Montag, 18. September, führt der Malteser Telefonbesuchsdienst ab 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Pfarrei St. Marien in der Lindenallee 42 in Heiligenstadt eine Schulung durch, die auf die Aufgaben vorbereitet. Der geplante telefonische Besuchsdienst möchte Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind und fast keine Kontakte mehr haben, ein regelmäßiges Gespräch anbieten. Die Schulung bereitet Menschen darauf vor, alle Interessierten sind willkommen. Ansprechpartner ist Frank Kaufhold, Telefon 0151/27263307.

Diskussionsrunde zum Thema Islam in Deutschland

„Muslimische Identität in Deutschland“ lautet der Titel einer Diskussion, zu der im Rahmen des Eichsfeldforums am Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr ins Marcel-Callo-Haus nach Heiligenstadt eingeladen wird. Gibt es spezifisch deutsche Entwicklungen, etwa eine Art von „deutschem Islam“? Wie geht die islamische Theologie mit der Identitätsfindung in Deutschland um? Diese und weitere Fragen werden mit Referent Engin Karahan diskutiert.

Unterhaltsame Geburtstagsfeier auf Platt in Heiligenstadt

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld lädt alle Freunde der Obereichsfelder Mundart ein, an einer „Geburrtzdaggs-Fiijer“ in Platt am Freitag, 23. September, ab 19 Uhr teilzunehmen. Sie findet im Rahmen des Kulturfreitags im Veranstaltungsraum „Altes Rathaus“ in Heiligenstadt, Ratsgasse 9, statt. Es wird ein Programm unter der Leitung von ‚Gehanneß vumm Lipßbaerje‘ (Hans-Gerd Adler) in Platt geboten. Die Urania Bildungsgesellschaft bittet um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

Marienlob mit Saxophonbegleitung

Das Marienlob im „Kleinen Paradies“ in Heiligenstadt wird am Sonntag um 17.30 Uhr wieder von Wolfgang Busse mit seinem Saxophonquintett begleitet. Etwa ab 17.15 Uhr wird es wieder eine musikalische Einstimmung geben. Pfarrer Klaus Röhrig lädt dazu alle ganz herzlich ein.

Begegnung zwischen Ost und West

Zu einem „Fest der Begegnung“ zwischen Ost und West lädt wieder die ökumenische Initiativgruppe aus Göttingen und Heiligenstadt am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, in die Nähe des Drei-Länder-Ecks, in die Magdalenenkapelle oberhalb von Kirchgandern ein. Alle Pilger sind eingeladen, dort in einer Andacht um 14 Uhr ihre selbst mitgebrachten Speisen und Getränke segnen zu lassen und anschließend mit den anderen zu teilen.

Entdeckertour für Kinder

Das Grenzmuseum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg lädt am Weltkindertag, 20. September, zu einem besonderes Programm ein. Von 10 bis 12 Uhr gibt es eine kostenlose Entdeckertour für Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Tiere, die an der Grenze gelebt haben. Gemeinsam mit dem scheuen Wildschwein und dem flinken Braunkehlchen geht es die ehemalige Grenze entlang durch das Grüne Band auf eine spannende Reise. Um Voranmeldung wird gebeten – entweder telefonisch unter 036087/979942 oder per E-Mail an lernort@grenzmuseum.de. Außerdem erhalten am Weltkindertag alle jungen Gäste bis einschließlich 14 Jahren einen„Museumsführer für Kinder“ als Geschenk.