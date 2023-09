Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Dei Eichsfeldwerke müssen den Busfahrplan ändern. In einem Eichsfelder Dorf wird an einem Wochenende Erntedank und Oktoberfest gefeiert. Zudem wird zu einer kulinarischen Reise, einem Sommerfest und einer Puppentheatervorstellung eingeladen.

Fahrplanänderungen für die Buslinien 1 und 9

Da in Dingelstädt die Sperrung des Nordknotens aufgehoben wird, entfällt ab Montag, 2. Oktober, die Umleitung der Buslinie 1 stadtauswärts. Die Haltestellen „Birkunger Straße“ und „Bahnhof“ werden somit in Richtung Leinefelde wieder bedient, teilt Dominic Grone von den Eichsfeldwerken mit. Aufgrund der Sperrung der Ortseinfahrt Pfaffschwende gilt ab Montag, 2. Oktober, für die Buslinie 9 ein geänderter Fahrplan. Eine Streckenumleitung erfolgt über die Ortschaft Volkerode. Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiter der Eichsfeldwerke gern unter Telefon: 03605/ 515253 zur Verfügung.

Puppentheater auf dem Saal Eichsfelder Hof

Das Staufenberger Puppentheater zeigt am Samstag, 30. September, um 11 Uhr und 15 Uhr den Klassiker „Die kleine Hexe“ in Leinefelde. In einer liebevollen und selbst gestalteten Bühne und mit klassisch gestalteten Puppen erleben die kleine Hexe und ihr Rabe Abraxas ein zauberhaftes Abenteuer. Das Stück ist geeignet für kleine und große Kinder ab drei Jahren. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person. Karten sind 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Saal Eichsfelder Hof an der Tageskasse erhältlich.

Kulinarische Reisen nach Indien und Italien

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld lädt am Montag, 16. Oktober, zu zwei kulinarische Reisen ein. In Heiligenstadt widmet sich ab 18 Uhr die internationale Köchin Aile B. Encarnacion mit den Kursteilnehmern der mediterranen Küche Italiens. In Leinefelde können Interessierte ab 17.45 Uhr einen Kochkurs mit der Thematik „Die Ayurvedische Herbstküche“ besuchen. Arjan Pal Singh vermittelt die Grundlagen der indischen Küche. Weitere Information, auch zu den Kursgebühren, gibt es im Internet unter: www.kvhs-eichsfeld.de.

Indienpatenschaftskreis lädt zum Sommerfest und stellt Projekte vor

Seit 28 Jahren unterstützt der Indienpatenschaftskreis Projekte in Indien und in Äthiopien. Die Mitglieder blicken auf ein erfolgreiches Engagement zum Wohle der Ärmsten in dieser Welt zurück. Am Samstag, 30. September, wird zum diesjährigen Sommerfest nach Kirchworbis eingeladen. Das Fest beginnt um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Martin-Kirche mit Father Stanly aus Indien, Pater Stanley aus Nigeria und und Pfarrer Müller vom Kerbschen Berg. Anschließend lädt der Patenschaftskreis Mitglieder und Interessierte zum Abendessen ein. Dort wird der indische Gast über die aktuelle Situation in seinem Heimatland und über die Projekte in Indien berichten. Zudem werden laufende und geplante Aktivitäten des Kreises vorgestellt.

Erntedankfeier und Oktoberfest an einem Wochenende

Das Festzelt steht und ist geschmückt. Am Freitag, 29. September, startet in Kirchohmfeld um 20 Uhr das Oktoberfest. Die Versorgung wird an dem Abend typisch bayrisch sein. Zu Beginn wird die Erntekrone im Festzelt aufgehangen und es folgen Wettspiele, bei denen es Preise zu gewinnen gibt. Zudem wird das beste Oktoberfest-Outfit prämiert. Musikalisch wird die Band Brassvegas für Stimmung sorgen. Am Sonntag laden die Kirchohmfelder ab 10 Uhr dann zum großen Erntedankfest. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. 12 Uhr wird zum Mittagessen mit Schlachtesuppe geladen. Um 13 Uhr startetet das Kinderprogramm. Zudem werden Bootsfahrten auf dem Teich angeboten.

