Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Eine Straße in Silberhausen muss voll gesperrt werden. Zudem sind die Eichsfelder zu einem Martinsspiel und vielem mehr eingeladen. Die Nachrichten kurz und knapp.

Martinsspiel, Laternenumzug und Hörnchen teilen

Auch dieses Jahr gibt es in Leinefelde die Martinsaktion. Am Freitag, 10. November, wird um 17 Uhr das Martinsspiel in der Bonifatiuskirche aufgeführt. Danach ist der Umzug über die Heinestraße – Am Abendrasen – Südstraße zur Kirche St. Maria Magdalena, wo es den Segen gibt und die Martinshörnchen geteilt werden. Die katholischen Kindergärten Hugo Aufderbeck und Sankt Bonifatius sowie der evangelische Kindergarten „Gockelhahn“ bringen sich in das Programm ein. Das Martinsspiel wird von einer Schülergruppe um Gemeindereferentin Angela Schöneberg in Szene gesetzt. Eine Blaskapelle und der heilige Martin auf dem Pferd sind auch dabei. Segensworte kommen von Pastorin Dorothea Heizmann und Pfarrer Gregor Arndt. Eingeladen sind Jung und Alt. Bitte Laternen mitbringen.

Adventlicher Flohmarkt in Heiligenstadt

Zum adventlichen Flohmarkt lädt der Ugandakreis für Freitag, 10. November, sowie Samstag, 11. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr nach Heiligenstadt ins Gemeindehaus von St. Aegidien, Marktplatz, ein. Die Annahme von adventlichem und weihnachtlichem Trödel erfolgt am Mittwoch, 8. November, von 16 bis 18 Uhr. Mit dem Erlös soll der Aufbau einer landwirtschaftlichen Kooperative in der Region der Partnergemeinde in Lwamaggwa unterstützt werden.

Vollsperrung wegen Verlegung von Anschlüssen

Aufgrund der Verlegung von Hausanschlussleitungen ist die Dingelstädter Straße (L 2041) in Silberhausen seit Montag, 6. November, bis voraussichtlich Dienstag, 14. November, für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Eine Umleitung ist eingerichtet und führt für beide Fahrtrichtungen über Helmsdorf.

In Leinefelde Schulung für Verkehrsteilnehmer

Zur Verkehrsteilnehmerschulung zu den Themen Besonderheiten im Straßenverkehr im Herbst/Winter und Neuerungen im Straßenverkehrsrecht laden die Urania und die Verkehrswacht für Donnerstag, 9. November, ab 19 Uhr in die Urania-Räume in Leinefelde, Kuhnertstraße 7 - 11, Eingang 1, ein. Wer ein Nachweisheft hat, sollte es mitbringen. Für die anderen werden neue Hefte ausgestellt. Anmeldung: Tel. 03605/546151, E-Mails an urania@urania-eichsfeld.de.

Adventskonzert mit Classic Brass

Zum ersten Mal wird Classic Brass am Montag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Stephanus in Berlingerode zu Gast sein. Die fünf Musiker bilden zusammen eine homogene Einheit voller Klangschönheit und Spielfreude, heißt es. Das international renommierte Ensemble hat bereits über 1000 Konzerte, zehn CD- und drei DVD-Produktionen vorzuweisen und gibt sein Wissen zudem bei Workshops weiter. In Berlingerode will Classic Brass einen festlichen Glanz zur Vorweihnachtszeit verströmen, denn neben Klängen aus aller Welt entfalten sich stimmungsvolle klassische Melodien zu strahlender Pracht. Gespielt werden Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, Peter Tschaikowsky und anderen Meistern. 2009 gegründet, erfindet Classic Brass seit mehr als 14 Jahren die Blechbläsermusik und auch sich selbst immer wieder neu: Das Ensemble hat stets eigene Arrangements im Gepäck, und Traditionelles trifft Neues. Mit ihrem Brass-Sound wollen sich die Musiker mit Trompeten, Horn, Posaune und Tuba in die Herzen spielen. Das Adventskonzert steht unter dem Titel „Alle Jahre wieder“.