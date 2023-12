Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und angrenzenden Regionen

Adventsabend, Bratwurstweihnachtsmarkt und vieles mehr. Die Nachrichten für das Eichsfeld und angrenzende Regionen kurz und knapp.

Ein Adventsabend mit vielen Überraschungen

Zu einem musikalischen Adventsabend lädt das Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt am Donnerstag, 14. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, in die Obereichsfeldhalle ein. Es gibt ein Bühnenprogramm mit weihnachtlichen Klängen regionaler Künstler sowie eine Aufführung des Kindergartens „Hugo Aufderbeck. Mit dabei sind auch Chöre, die „Alte Burg Musikanten“ und Bands. Zur Stärkung gibt es Glühwein, Kaffee und Kakao, Herzhaftes sowie süße Leckereien. Auch Bastelangebote für Kinder werden nicht fehlen. Eröffnen wird die Veranstaltung Pfarrer Gregor Arndt.

Bratwurstweihnachtsmarkt in Mühlhausen

In der Eichsfelder Nachbarschaft gibt es die Mühlhäuser Weihnachtslichter, den Bratwurstweihnachtsmarkt, und zwar seit Freitag und bis Heiligabend. Dienstag bis Donnerstag ist von 16 bis 21 Uhr geöffnet, Freitag, Samstag und Sonntag von 16 bis 22 Uhr. Auf die Gäste warten unter anderem eine Eislaufbahn, das Nürnberger Christkindleshäusle „Zum Gulden Stern“, das Wichtelland mit Sackrutsche und Strohscheune und ein Streichelgehege. Samstags und Sonntags um 17 und 19 Uhr ist die Weihnachtsparade mit Bühnenprogramm. Veranstaltungsort: 1. Deutsches Bratwurstmuseum, Am Stadtwald 60.

Konzert mit Stephan Krawczyk im „Ringelnatz“

Stephan Krawczyk spielt am Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, in Witzenhausen. Seine Liedertour umfasst 13 Stationen, der einzige Auftritt des Liedermachers im ehemaligen Westdeutschland sei im „Ringelnatz“, Steinstraße 12, so Uwe Arends. Krawczyk singt, liest und erzählt über die Freude an einem freien und sinnlichen Leben. Eintritt: 15 Euro. Anmeldungen werden unter Telefon: 05542/6199785 erbeten.

Himmlisches Blau und Mariendarstellungen

„Himmlisches Blau“ heißt die neue Führung durch die Kirchenkunstsammlung des Städtischen Museums Göttingen, die erstmals am Donnerstag, 7. Dezember, 17.30 Uhr geboten wird. Gäste bekommen in 30 Minuten Einsichten in die 600-jährige Geschichte der Mariendarstellungen in Südniedersachsen und erfahren Interessantes über die Farbe Blau. Zudem wird auf Christus- und Heiligendarstellungen, Emporenmalereien und Kruzifixe verwiesen. Weitere Führungen gibt es am 10. und 17. Dezember um 11.30 Uhr.