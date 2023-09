Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und den angrenzenden Regionen

Im Landkreis Eichsfeld starten wieder Anfängerschwimmkurse für Kinder. Ein Fernradweg muss für zwei Wochen gesperrt werden und in Leinefelde berichten Jugendliche über die Erlebnisse beim Weltjugendtag in Portugal.

Schwimmkurse für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren

Junge Kinder an das nasse Element zu gewöhnen und ihnen das Schwimmen beizubringen ist eines der Hauptziele der Deutschen-Lebens-Rettungsgesellschaft. Aus diesem Grund lädt die Ortsgruppe Leinefelde-Worbis ab Oktober zu Anfängerschwimmkursen in Heiligenstadt ein. Kinder ab fünf Jahren können in den Kursen das Schwimmen erlernen. Als erstes steht die Wassergewöhnung auf dem Programm. Mit der Zeit kommen erste Schwimmbewegungen hinzu, bis die Kleinen dann die erste große Hürde, das Seepferdchen-Abzeichen, sicher meistern und Brustschwimmen sowie Tauchen können. In Heiligenstadt starten dei Kurse am 6., 7., 10. 11. und 12. Oktober.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.leinefelde-worbis.dlrg.de.

Katholische Jugendliche erzählen vom Weltjugendtag in Portugal

Circa 25 Jugendliche aus dem Landkreis Eichsfeld waren vom 24. Juli bis 10. August zum Weltjugendtag in Portugal unterwegs. Eine Gruppe aus der Pfarrei Leinefelde möchte am Sonntag, 10. September, in einem besonders gestalteten Gottesdienst die einmaligen Erfahrungen dieser Zeit teilen. Um 10.30 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche wird mit Liedern und Berichten aus Portugal sowie mit der Trommelgruppe „Dancing Hands“ ein Stück weit erfahrbar werden, wie die Zeit mit über 1,5 Millionen Pilgern in Lissabon von den Jugendlichen erlebt wurde.

Einladung zu einem Überraschungsvortrag

Sind Sie schon einmal bei einem Vortrag gewesen, bei dem Sie gar nicht wussten, was Sie thematisch erwartet? Das Team der Caritas-Begegnungsstätte in der Schlachthofstraße in Heiligenstadt lädt am Dienstag, 12. September, dazu ein, die berühmte „Katze im Sack“ zu kaufen. Um 16 Uhr referiert die Erfurterin Annelie Hubrich zu einem Überraschungsthema bei einer gemütlichen Plauderei am Nachmittag. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei.

Sperrung des Radfernwegs „Weser-Harz-Heide“

Aufgrund der Erneuerung der Oderbrücke ist der Radfernweg zwischen Herzberg und Rhumspringe im Bereich der Brücke ab Montag, 11. September, für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt. Radfahrer können die Baustelle über die westlich parallel verlaufende Landesstraße umfahren. Die Sperrung gilt für beide Fahrtrichtungen.