Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und den angrenzenden Regionen

Wincent Weiss stand in Heiligenstadt beim 3. Vitalpark-Open-Air auf der Bühne. 2024 kehrt er in die Region zurück.

Ein Eichsfelder berichtet von seiner Flucht aus Ostpreußen, Änderungen im Busfahrplan, Wincent Weiss kehrt ans Werra-Ufer zurück und vieles mehr. Nachrichten kurz und knapp.

Eichsfelder berichtet über die Flucht aus Ostpreußen

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld möchte in ihrer Reihe „Lebenslinien“ jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit geben, über ihr beziehungsweise sein Leben zu sprechen. Wer diese Gelegenheit nutzen möchte, meldet sich bitte bei der Bildungsgesellschaft. Die Reihe wird am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr fortgesetzt mit Dietrich Krüger aus Lutter, der über sein Leben und dabei auch über seine Flucht aus Ostpreußen und seine Ankunft im Eichsfeld berichtet. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 - 11, statt. Interessenten melden sich bitte unter: Tel. 03605/546151 an.

Helfer für Pflanzaktion in Weilrode gesucht

Eine Pflanzaktion ist am Grünen Band geplant, doch für diese braucht es noch ein paar Helfer. Wie der Silkeröder Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Mautschke (Freie Wähler) berichtet, soll die Aktion am kommenden Samstag, 11. November, stattfinden, und zwar in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr am Grünen Band in Weilrode. Das Vorhaben steht unter der Leitung der Stiftung Naturschutz Thüringen. Gepflanzt werden laut Mautschke diesmal Traubeneichen und Linden. Wer mitmachen möchte, sollte die Wegeführung vorbei an der ehemaligen Grenzkompanie beachten, die ausgeschildert sei. Im Anschluss dürfen sich die fleißigen Helfer bei einem kleinen Imbiss stärken.

Änderung des Busfahrplans wegen einer Straßensperrung in Silberhausen

Da aufgrund von Baumaßnahmen die Ortsdurchfahrt Silberhausen für den öffentlichen Personennahverkehr vom 9. bis 14. November voll gesperrt ist, gilt für die Buslinien 34 und 35 in diesem Zeitraum ein geänderter Fahrplan mit neuen Abfahrtszeiten, teilt EW Bus mit. Zudem wird in Silberhausen die Haltestelle Dingelstädter Straße vorübergehend zur Haltestelle „Mitte“ verlegt. Weitere Auskünfte gibt es unter Telefon: 03605/515253.

Andacht zum Kreuzjahrestag am Sandbruch

Pfarrer Tobias Reinhold konnte am 20. November 2021 am Sandbruch in der Nähe des Musikantendorfes Hundeshagen ein neues Holzkreuz einsegnen, welches das Ehepaar Jutta und Viktor Trümper aus Küllstedt gestiftet hatte. Es trägt die Inschrift „Im Kreuz ist Heil“. Anlässlich des zweiten Jahrestages der Einweihung dieses Kreuzes findet dort eine Andacht statt. Zu dieser wird am Sonntag, 19. November, um 15 Uhr eingeladen. Im Anschluss wird ein Imbiss gereicht.

Worbiser Ortsteilräte befassen sich mit Bebauungsplan

Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Worbiser Ortsteilrates wird am Dienstag, 21. November, um 16 Uhr in die Aula des Gymnasiums „Marie Curie“ eingeladen. Unter anderem befassen sich die Räte mit dem Bebauungsplan „Hausener Weg“, und es wird Informationen zum Aufstellungsbeschluss „Grüne Mitte“ geben. Zudem erhalten Bürger die Möglichkeit, sich mit Fragen und Anliegen an das Gremium zu wenden.

Wincent Weiss kehrt an das Werra-Ufer zurück

Genau 111 Tage nach dem Ende des Sound-Garten-Open-Airs (SGOA) 2023 fällt der Startschuss für das SGOA 2024: Denn das Team kann den ersten Künstler für den kommenden Sommer bekanntgeben. Zum 5. Geburtstag des Pop-Up-Eventkonzepts in Bad Sooden-Allendorf wird mit Wincent Weiss einer der erfolgreichsten deutschen Pop-Künstler ans Werra-Ufer zurückkehren. Karten gibt es ab dem 10. November online unter www.sound-garten.de.

Ausländerbehörde ist zwei Tage geschlossen

Die Ausländerbehörde des Landkreises Eichsfeld ist aufgrund erforderlicher Mitarbeiterschulungen am 23. November und 24. November geschlossen. Ab dem 27. November sind die Mitarbeiter wieder zu erreichen.

Charlotte Lammers liest in der Stadtbibliothek

In der Reihe „5 vor 11 im Lesesalon“ liest Charlotte Lammers am Donnerstag, 16. November, ab 10.55 Uhr in der Stadtbibliothek Göttingen aus dem Buch „Nörgeln! Des Deutschen Größte Lust“ von Eric T. Hansen. Eintritt frei.